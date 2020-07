Diseño de imagen: Glosario de moda

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

En el mundo de la moda y las tendencias, podemos encontrar diferentes términos para referirnos a determinadas prendas, accesorios, complementos ¡Y hasta estilos! En muchas ocasiones, se tratan de anglicismos que no tienen un equivalente al idioma español o que cada generación va a adoptando para identificar de manera más rápida las diversas modas que se van generando. Si a veces sientes que no entiendes la mitad de lo que lees o escuchas en diversas publicaciones, ¡te traigo algunas palabras que seguro te serán de gran ayuda para comprender mejor cualquier lectura relacionada con la industria! ¿Listo?

SQUARE TOE: Son los zapatos que cuentan con una punta cuadrada, pudiendo ser sandalias, botas, tacones, mocasines, entre muchos otros. Square en español significa cuadro.

CROP TOPS: Es el término que actualmente se utiliza para las ombligueras que conocimos en la época de los 90’s. Y su traducción podría ser cualquier prenda superior recortada (para hacerla lucir más corta).

BRALETTES: Si el crop top te parece pequeño, te cuento que el bralette es un punto medio entre un sujetador y un croptop, digamos que es un corpiño pero con la opción de usarse como prenda exterior. Suele estar confeccionado de telas delicadas y la idea es que se vea por debajo de cualquier prenda que decidas utilizar. Se recomienda para personas con poco busto.

SCRUNCHIES: Si crees que está relacionado con un chocolate o algo crujiente, lamento decirte que tienes hambre. Esta palabra se refiere a los coleteros o donas que estaban tan de moda a finales de los 80’s y principios de los 90’s. Sí, esos que el personaje de Kelly Kapowsky, Lisa o Jessie de la querida serie Salvados por la Campana, utilizaban para dar un look “messy” a su cabello.

MESSY HAIR: Es un estilo de llevar el cabello, con él se busca dar una apariencia natural, alejada de la perfección. No es equivalente a ir despeinada, al contrario, se invierte tiempo en hacerlo pero pensando en mantener un aspecto relajado, como si no hubieras puesto tanto esfuerzo para lograrlo. Puede ser suelto o recogido, y no tengas miedo de dejar algunos pelillos sueltos, ¡le dará el toque que se busca con este look!

DIY: Son las iniciales de la expresión Do It Yourself, que en español en español significa Hágalo Usted Mismo, habla de aquello que podemos crear o generar bajo nuestras posibilidades. La idea es no gastar tanto dinero pero obteniendo el mismo resultado.

OFF SHOULDERS: Es la característica que poseen algunas prendas cuando dejan al descubierto los hombros. Se puede presentar en vestidos, blusas, suéteres y camisas.

¿Hay alguno que ya conocías? ¡Nos leemos el próximo viernes!