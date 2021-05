Diseño de Imagen: El estilo de Friends

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Hace un par días, una de mis mejores amigas me compartió la noticia de que a finales de mayo, HBO Max estaría emitiendo el reencuentro del elenco original de la serie Friends. Me di cuenta que después de años de espera, quienes crecimos con los capítulos y las aventuras de este grupo de amigos, al fin habíamos sido escuchados. Y es que, con toda la fiebre noventera que ha resurgido, era imposible hacer a un lado este sitcom que se volvió parte de la cultura pop, marcando a toda una generación. Por ello me di a la tarea de rescatar algunas curiosidades acerca del estilo de los personajes, sus atuendos más icónicos y el diseño de ambientación que los creadores buscaban proyectar para hacer de Friends una serie inigualable.

1. Debra McGuire fue la encargada del diseño de vestuario. Para ella, los personajes debían manejar un aire casual sin caer en los extremos, ya que cada uno necesitaba reflejar las aspiraciones y sueños que aún quedaban por cumplir, sobre todo al ser Nueva York la ciudad elegida para transcurrir la historia. Digamos que la ropa tenía que evolucionar a la par de los personajes. Así fue como Rachel pasó de usar playeras de algodón en su trabajo como mesera, a vestir grandes marcas cuando formó parte de la reconocida firma Ralph Lauren. Incluso para el 25 aniversario de la serie, esta firma sacó una colección de ropa basada en los outfits que el personaje de Jennifer Aniston vistió en pantalla, haciendo un homenaje al estilo tan icónico de la querida Rachel Green, la cual incluía jerseys de cuello de tortuga, botas altas de piel, minifaldas de cuadros, entre otros.

2. Y hablando de Rachel, ¿sabías que su cabello se convirtió en todo un referente? “The Rachel” era el nombre que se le asignó a un peculiar estilo de corte que se volvió objeto del deseo para todas las mujeres allá en 1994. ¿Cuáles eran sus características? Mucho movimiento y volumen a través del uso de capas, llevado con una longitud corta (terminando más o menos a la altura de los hombros) ¿En cuánto a la coloración? Mechas chunky en tonalidades rubias.

3. Mónica Geller y Phoebe Buffay no se quedaban atrás si hablamos de derrochar estilo. De hecho, el personaje de Courtney Cox, es el más atinado respecto a términos de versatilidad y moda correspondientes a la época. Cada atuendo de la Chef es perfectamente adecuado para ser portado hoy en día cuando los noventas siguen en su máximo esplendor. ¿Qué hay sobre Phoebe? Ella era un alma libre y espiritual cuya personalidad se reflejaba en el uso de siluetas holgadas, cómodas y con un aire bohemio, convirtiéndose en la preferida de muchos (incluída una servidora). Cabe mencionar que fue el personaje que más cambió, en términos visuales, a lo largo de las temporadas.

4. Y si creías que Ross, Chandler y Joey iban a quedar en el olvido, ¡qué equivocado estabas! Aquí debo señalar que el galardón se lo lleva indudablemente el Señor Bing. El uso de chalecos, cardigans, camisas estilo bowling y los daddy sneakers fueron prendas clave para determinar el estilo retro tan característico de este personaje interpretado por Matthew Perry.

5. Ahora hablemos de los espacios y la ambientación. John Shaffner y Joe Stewart, ambos a cargo de la Dirección de Arte, junto con Greg Grande, productor de escenografía, fueron los encargados de dar vida al encantador departamento de Mónica y Rachel, convirtiendo al color morado como todo un referente visual de esta serie. Además, como buenos diseñadores, debían pensar en las tendencias de consumo que se vendrían una vez que la serie tuviera el éxito esperado. Así fue como decidieron colocar un gran sillón dentro de la cafetería Central Perk, haciendo de estos lugares espacios acogedores, cálidos y hogareños que invitaban a pasar tiempo con nuestro grupo de amigos más entrañable. Así las cafeterías se fueron convirtiendo en un boom fuera de pantalla para las reuniones sociales.

Después de haber visto el tráiler de este programado reencuentro, debo confesar que la nostalgia tocó a mi puerta. Por algo este sentimiento, se ha convertido en el mejor negocio para invertir hoy en día. He aquí la posible causa de tantos remakes en pantalla y muchos otros aún en lista de espera. Por lo pronto tendré que investigar cuándo llegará HBO Max a Francia, o de qué manera podré verlo. ¡Por nada me lo pierdo!

Nos leemos el próximo viernes.