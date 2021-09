Diseño de Imagen: En el recuento de Septiembre

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

¿Cómo es que la vida nos lleva por rumbos que nunca imaginamos? Así de repente y sin pedir permiso, nos orilla a vivir experiencias no planeadas, muchas veces no deseadas, pero requeridas para desarrollar otras áreas y lo más importante, seguir creciendo.

Digamos que evolucionar es parte de nuestra existencia y este concepto no aplica exclusivamente a los humanos, también engloba cualquier marca o compañía. Así podemos ver cómo Balenciaga se ha introducido al mundo gamer, ofreciendo una mini colección para aquellos amantes de Fortnite. ¿Qué significa esto? La moda está cruzando fronteras y desdibujando los límites tradicionales (acción muy necesaria después de una pandemia), así que el explorar nuevos mercados y plataformas es la apuesta correcta.

También podemos mencionar la pasada Met Gala, que cambió su fecha del primero de mayo a este mes de septiembre bajo el tema “En América, un léxico de la moda”. En ella Kim Kardashian, Lil Nas X y Billie Eilish fueron de las celebridades que rompieron el internet con la propuesta de atuendos que usaron.

Y hablando del mes de septiembre, ¿te diste cuenta que el September Issue ha dado un giro bastante positivo? Ahora aborda temas que van más allá de la vestimenta, apostando por cuestiones de actualidad como lo son la inclusión, diversidad, feminismo, entre muchos otros. ¿Acaso es una buena fórmula para no caducar este número que solía ser tan esperado? Muy probablemente.

Ahora bien, ¿qué hay de la pasada entrega de los premios Emmy? Emma Corrin arrasó con el estilismo de Miu Miu al ser minimalista, vanguardista y elegante. Otra que dejó con la boca abierta a más de uno fue Anya Taylor-Joy usando un Dior de alta costura.

Por otro lado, hace un par de días se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Richard Buckley, un reconocido periodista de moda y esposo del diseñador Tom Ford. Sin duda septiembre aún no termina pero dejará para el recuerdo todo lo sucedido en estos días del 2021. ¿Estamos listos para Octubre? Aunque no sea así, la vida no se detiene.

¡Nos leemos el próximo viernes!