DISEÑO DE IMAGEN: Creencias de Imagen Personal que debes dejar de lado

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Durante mi experiencia profesional, me he topado con ciertas afirmaciones, teorías y creencias sobre temas de moda, imagen personal y de estilo que en su momento funcionaban o tenían cabida para la época y realidad social en que se vivía. Sin embargo, gracias a que estamos en una constante evolución, podemos cuestionarlas, desecharlas o incluso reinventarlas con un pensamiento más consciente y responsable. ¡Aquí te comparto algunas de las que me han parecido interesantes!

1. “DEBO ESTAR AL ÚLTIMO GRITO DE LA MODA”

Es verdad que el estar actualizado y a la vanguardia es fundamental para proyectar un mensaje de reinvención, frescura y modernidad, pero no es necesario salir a comprar cada item dictado por las pasarelas, blogs o influencers de moda. ¡Tienes un estilo y debes aprender a respetarlo! Recuerda que tu esencia es algo muy valioso y cuidarla hará que siempre continúes fiel a ti mismo. Además, tu bolsillo agradecerá el gesto.

2. “LLEVA EL BOLSO, CINTURÓN Y ZAPATOS DEL MISMO COLOR”

Anteriormente esta premisa era considerada como una premisa del buen vestir, llegándose a convertir en una regla a seguir para causar una muy buena impresión. Hoy en día, podemos utilizar nuestros complementos mezclando diferentes tonalidades y texturas, sin que ello signifique dejar de lucir adecuadas para la ocasión. ¿Una idea? Identifica los colores que se presenten en tu atuendo, ahora elige uno de ellos para los zapatos y otro diferente para tu bolso. ¡Seguirás luciendo distinguida! Y si eres de las arriesgadas, atrévete por integrar complementos que tengan estampados. ¡Haz uso del mix match sin miedo al éxito!

3. “LOS TENIS SON SÓLO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS”

Si aún continúas apoyado a esta fiel creencia, es la ocasión para romper con ella y darle oportunidad a que este cómodo calzado te acompañe en tu día a día. Y para que el cambio no se sienta tan drástico, apuesta por aquellos modelos minimalistas en su diseño, un par de tenis casuales en colores sobrios y sólidos como el blanco, negro o gris quedarán a la perfección. Si te mueves en un ámbito laboral ejecutivo, busca que tu atuendo tenga un aire muy formal o cortes rectos y estructurados, de esta manera tendrás el equilibrio perfecto entre comodidad y formalidad.

4. “LOS JEANS Y FALDAS CORTAS SON SÓLO PARA JÓVENES”

La mezclilla siempre se ha catalogado como un textil de uso casual y en sus inicios era destinado para prendas de uso rudo. Actualmente los jeans se han convertido en un básico de nuestro guardarropa, otorgando versatilidad al mismo, ya que podemos usarlos tanto para acontecimientos relajados como para aquellos un poco más formales. ¡Todo depende con qué los combinemos y la tonalidad de mezclilla que elijamos! Y respecto a las faldas cortas, más que por la edad, considero que la estatura y actividades a realizar serían las dos variables determinantes para decidir si debes integrarlas a tus atuendos o no. ¡Recuerda que la funcionalidad lo es todo al momento de invertir en ciertos elementos!

5. “LOS BOLSOS, UN COMPLEMENTO EXCLUSIVO PARA MUJERES”

El bolso masculino ya es un producto que se puede adquirir a través de diferentes marcas y que se ha convertido en un complemento imprescindible para facilitar el día a día en una rutina muy movida. Desde el clásico maletin de piel, pasando por la cangurera o riñonera, hasta las totebag para llevar en mano o al hombro, poco a poco este elemento se va introduciendo en el guardarropa de los caballeros. ¿Acaso no todos cargamos con accesorios o utensilios para nuestras actividades cotidianas?

Seguramente dentro de 10 años, algunas de las ideas que actualmente están establecidas, también se convertirán en mitos, mientras que otras tomarán más fuerza y se establecerán con un mayor fundamento. ¡Todo cambia! ¡Nos leemos el próximo viernes!