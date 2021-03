Diseño de Imagen: Cinco particularidades de la vida en Francia

(1a parte)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Conocer acerca de otra cultura o de un estilo de vida diferente, nos ayuda a valorar ciertos aspectos de nuestro contexto y a convertirnos en personas más abiertas, informadas y empáticas. Características que siempre suman a la imagen pública de todo ser humano que busque crecimiento. Es por ello que en esta ocasión, te comparto algunas peculiaridades del estilo de vida francés que han llamado mi atención. ¡Nunca está de más descubrir datos curiosos que nos ayuden a reflexionar sobre nuestros propios modos y costumbres!

LOS TÉRMINOS PARA SALUDARSE: El “Bonjour” es el más utilizado durante el día y justo a las 17:00 hrs el “Bonsoir” toma su lugar. Este sería equivalente a decir “buenas noches” en español (sí, incluso aunque lo ocupen durante la tarde). “Salut” es ¡Hola! en nuestro idioma y al igual que los anteriores, suele ir acompañado de la frase “Ça va?”, para hacer referencia al famoso “¿Qué tal?”. A veces se interesan en saber realmente cómo estás pero en otras ocasiones lo dicen por mera educación, como nosotros.

¿HORA DE LA COMIDA? Se desayuna temprano, alrededor de las 7:00 u 8:00 am, seguido por el almuerzo a las 12:00 del día. En medio de este y la cena, existe la hora sagrada del apéro, entre 6:00 y 8:00 pm, dónde se reúnen para socializar y sacar el estrés de la jornada laboral o el día atareado que han tenido, optando por tomar una copa, un cóctel o una cerveza. La cena se suele servir temprano y se procede a ella justo después del apéro, digamos que entre 8:00 y 9:00 pm. Aunque estoy segura que en cada caso se genera una dinámica diferente de acuerdo a las actividades del día.

LOS QUESOS SE COMEN AL FINAL: Mientras que en México acostumbramos a tenerlos como una entrada, o parte de la botana antes de llegar a saborear el plato principal, aquí en Francia se ofrecen al acabar de consumir los alimentos. Ya sea que optes por un rico postre o un buen plato de quesos. ¡Tienen más de 400 para elegir! Y siempre existe la opción de seleccionar ambos. Eso sí, el sabor dulce lo prefieren al final.

EL BAGUETTE ES FEMENINO Y ES UN MUST EN LA VIDA DIARIA: El estereotipo del francés con este pan bajo el brazo, es totalmente cierto. “La baguette”, como lo llaman en Francia, tiene una gran importancia en su gastronomía. Además existen muchos tipos. Una vez fui a comprar uno llamado “Tradition” y me aclararon que ese no era un baguette (aunque tenía la misma forma). Entonces aprendí que el “Tradition” está hecho en el lugar donde se compra, no posee aditivos y su masa llega a fermentar por más de 15 horas, mientras que el baguette clásico contiene aditivos, gluten, y su tiempo de fermentación es más corta. ¡Jamás volví a equivocarme después de ese día!

EN EL METRO EVITAN MIRAR A LOS OJOS (y sonreír a alguien no es frecuente): La calidez es una característica que la mayoría de los mexicanos poseemos, y es común que en nuestro país de origen sonriamos a las personas por amabilidad o empatía, incluso siendo desconocidos. Aquí es distinto. Mirar a alguien pudiera significar ser indiscreto, querer entablar una conversación, o puede ser interpretado como retar a la persona en cuestión. Así que lo mejor es sacar un buen libro, ponerte tus audífonos y disfrutar del trayecto. Si se suscita algo en particular, como la existencia de algún problema en la línea, algunos intercambian comentarios sobre ello pero es raro que se dé una mayor interacción.

Cabe aclarar que todo lo anterior parte de experiencias tanto personales, como de diferentes amistades que han decidido venir a vivir a este país que resulta retador pero apasionante. ¡Nos leemos el próximo viernes!