Diseño de Imagen: Body Positive VS Body Neutrality

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Cuando más nos encontrábamos bombardeados por estándares de belleza difíciles de alcanzar, surgió el movimiento Body Positive que apostó por el amor propio y llegó a cambiar nuestras vidas. El promover la aceptación de aquellos rasgos y características que durante años nos acechaban al vernos al espejo, parecía un sueño imposible de lograr, pero el Body Positive nos invitó a celebrar nuestra apariencia física, a abrazarnos por primera vez y sentirnos bien en nuestra piel.

Sin embargo, ha sido complejo el mantener un alto grado de positividad respecto a la manera en que lucimos, cuando al abrir las redes sociales o prender el televisor, los cuerpos que aparecen como estándares de diversidad, aún presentan características dentro de lo que denominaríamos “socialmente aceptable”: pieles hermosas, rostros perfectos, piernas torneadas, bronceados parejos, entre otros ejemplos. Con ello podríamos decir que el Body Positive ha sido una gran apuesta hacia la autoestima de las personas, sobretodo de las mujeres, pero una muy retadora de mantener a flote en el día a día. ¿Acaso siempre amanecemos amándonos? Ojalá así fuera.

La idea de repetirnos que somos perfectos por nuestra belleza única, me parece verdaderamente genial pero lograr mantener ese pensamiento las 24 horas del día durante los 7 días de la semana ¡es una tarea de otro mundo!, llegando a desencadenar ansiedad y culpabilidad por no poder sentirnos a gusto con nosotros mismos en todo momento.

Es así como el Body Neutrality viene a sacudir nuestras mentes (y creencias) haciéndonos reflexionar acerca del valor que nuestro cuerpo tiene, no por la manera en que luce, si no por todo lo que logramos hacer gracias a él. Con esta nueva filosofía, se busca sanar la relación con nuestro cuerpo, de una forma alcanzable y sostenible en el tiempo, es decir, llegó el momento de sentirnos libres y dejar de asociar la autoestima a la belleza, aquí no necesitas amar cómo luces ni estar feliz con tu apariencia estética. ¿Entonces?, la idea es mantener una actitud neutral, entendiendo que es normal la existencia de días buenos y días malos, y que no es necesario emitir juicios negativos o positivos hacia alguna parte del mismo. Además, es centrarte en que tu valor como persona va mucho más allá de ello, y que no estás obligado a adorar o detestar cómo te ves, simplemente tu cuerpo existe, es parte de ti y te ayuda a funcionar.

Cabe mencionar que desde el 2015 se ha abordado esta nueva perspectiva y ya ha permeado en grandes celebridades. Incluso profesionales de la nutrición, la psicología y hasta entrenadores físicos están apostando por él. ¿A ti qué te parece? ¡Nos leemos el próximo viernes!