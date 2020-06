Diseño de Imagen: Apostar por tu imagen personal te ayudará a tomar control de tu vida 

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Todo ser humano, en algún momento de su vida, entra en una etapa de crisis queriendo averiguar hacia dónde tomar su camino. La terapia siempre será un aliado para poner orden en el manejo de los pensamientos y emociones, pero ¿sabías qué tu proyección al mundo, y hacia ti mismo, también juegan un papel muy importante en la formación de tu autopercepción y el valor que te otorgas? Seguro pensabas que invertir en ropa, accesorios, productos para el cabello y uno que otro facial eran cuestiones que sólo una persona vanidosa podría tomar en cuenta.

Reflexionemos, ¿acaso tendría algo de malo invertir en ti para que al momento de mirarte al espejo, te sientas con la capacidad (y motivación) para cumplir tus metas? Si bien nadie debería depender sólo de su apariencia para tener una alta autoestima, es una realidad que el aceptarse y sentirse a gusto con lo que se ve en el reflejo es parte fundamental del empoderamiento y del camino hacia alcanzar tus sueños.

Independientemente de cuál sea tu estilo, silueta, edad, profesión u objetivo en la vida, contar con un guardarropa que te permita realizar todas tus actividades sintiéndote fuerte y capaz, vale cada centavo invertido. Jamás dudes de tus habilidades pero no olvides hacerlas perceptibles para los demás, ¡nunca se sabe de dónde puede venir la siguiente oportunidad! Y si estás preguntándote el valor de ese par de zapatos que te hacen sentir como el rey del mundo, ¿adivina qué? Ya tienes tu respuesta: con ellos estarás listo para tu reinado. Cabe aclarar que con esta afirmación no se busca promover el consumismo, si no la realización de compras inteligentes. ¿A qué me refiero? Tus prendas deben ser tan versátiles que al colocarlas con otros complementos puedas armar más de dos atuendos. ¡Sólo así sacarás el máximo partido de ellas! Si se te complica identificar cómo llevarlo a cabo, siempre puedes acercarte a un Consultor en Imagen Personal.

Para cada situación existe un especialista y para cada problema una solución. ¿Tienes alguna prenda que no sepas cómo combinar? Escríbeme a yazmin.zues@gmail.com y juntos encontraremos la manera de hacer funcionar esa pieza. Tú preocupate por seguirte formando en tu área profesional, que yo me ocupo de tu proyección.

¡Nos leemos el próximo viernes!

