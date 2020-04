Diseño de Imagen

Los 3 conceptos que redescubrí

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Hoy viernes 17 de abril, se cumplen los 30 primeros días de haber iniciado el confinamiento oficial en París debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Durante este periodo, un gran reto ha sido el aprender a reinventar nuestro día a día para mantenernos positivos y coherentes ante la llegada de lo que podría ser, un nuevo estilo de vida. Y aunque las ganas de “salir corriendo” nos pueden traicionar más de una vez, ¿qué tal si pensamos en lo que nos está permitiendo experimentar y reflexionar esta situación?

Aquí les comparto tres conceptos que redescubrí, a partir de quedarme en casa, y que han cambiado mi perspectiva de la vida.

ARRIESGARSE: Una vez terminado el tiempo de confinamiento, el riesgo tendrá más presencia al momento de tomar decisiones. Ahora lo sabemos de primera mano, el futuro nunca ha estado asegurado. Sí, siempre nos lo habían dicho pero nunca lo creímos, hasta hoy. Por lo que perseguir nuestros sueños y conseguir eso que deseamos, serán motivos suficientes para hacer que las cosas sucedan. ¿Estás pensando en qué va a decir la gente? No lo hagas, las personas siempre opinarán y hablarán de acuerdo a su criterio, eso no puedes controlarlo. Lo que sí puedes hacer es pensar cómo quieres vivir tu vida, para que al momento de contarla, te sientas orgulloso de ella.

EL RELOJ: Estaba acostumbrada a ir por la vida como el conejo de “Alicia en el país de las maravillas”, y a creer que era un comportamiento normal. Siendo siempre quien marcaba y decidía los tiempos (el cómo, cuándo y con qué objetivo). No me malinterpretes, me encanta estar activa, llenarme de proyectos y ser organizada, pero si no aprendemos a disfrutar la vida y sobretodo los momentos con las personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo sabremos que “después” podremos hacerlo? ¿Acaso no hemos sido testigos de que todo cambia en un abrir y cerrar de ojos?

DAR VALOR: Valoremos quiénes somos, y agradezcamos el proceso que nos ha llevado a ello. Te aseguro que el camino a convertirte en quién eres hoy, no ha sido fácil y aunque pensaras que puedes ser mejor, ahora eres más que suficiente. Eso sí, día a día hay que construirse un poco más (y destruirse de ser necesario para reinventarse). Dejemos de quejarnos y empecemos a agradecer.

¿Qué otros puntos agregarías? Recuerda que lo importante es hacer que este tiempo valga la pena para nuestro crecimiento interior (es la única manera de ganarle a este confinamiento y salir victoriosos). ¡Nos leemos el próximo viernes!

Correo: [email protected]

Whatsapp: +33 7 66 44 35 31

Instagram: @yazmin_zues

Facebook: Yazmín Zúñiga