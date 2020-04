Diseño de Imagen

Momento de desapegos… ¡En tu guardarropa!

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Seguimos en casa intentando que todo funcione durante este período de cuarentena, pero tarde o temprano, nuestra lista de actividades se termina y ninguna serie nos parece tan atractiva. ¿Has pensado en el día en que regreses a tu vida normal? Si eres como yo, eso te ronda la cabeza 24 horas los 7 días de la semana, pero lo interesante es reflexionar acerca de la manera en que podríamos invertir este tiempo para lograr que cuando regresemos a nuestras actividades, el día a día sea más fácil.

El primer consejo que todo consultor de imagen te va a dar es aprovechar tus horas para realizar una limpieza de guardarropa. ¿Nada novedoso, cierto? Sin embargo, ¡te sorprendería el poder que eso tiene en una persona! Aquí te va un ejemplo: ¿Cuántas prendas, de tallas más pequeñas, se encuentran dentro de tu armario para cuando bajes esos “kilitos de más”? No me malinterpretes, ¡seguro lo logras!, pero, ¿sabías qué, en tu inconsciente, te estás autosaboteando? Sí, ya que te envías el mensaje de que aún no eres merecedor de portarlas. Así que mejor ¡deshazte de ellas! Los apegos nunca han sido buenos, y este es un momento para dejarlos ir.

Otro punto importante, ¿cuánta ropa posees que requiere de algún arreglo?, es decir, cambio de algún botón o cierre, hacer un dobladillo o coser un área pendiente. Algo muy distinto a guardar ropa con la tela deslavada o muy desgastada, con hoyos y hasta roturas. ¡Recuerda que la forma en que te trates habla mucho de cómo te sientes contigo! Y hoy quiero decirte que mereces lo mejor (deja de dudarlo de una vez).

¿Qué hay sobre el orden?, seguro ya has leído sobre los beneficios mentales que trae consigo el ver y estar en un ambiente donde se respire armonía y orden visual, si requieres comprar cajas para ello (puedes hacerlo por Amazon), opta por aquellas de material acrílico o alguno que se le asemeje, en especial para que tengas a la vista los accesorios y elementos que puedas usar de manera más seguida. Ya sabes que “ojos que no ven, corazón que no siente”, así que mantenlos bajo tu mirada.

¿Y los zapatos? Limpia cada par de acuerdo a los cuidados que requieren, ya no hay excusa para no hacerlo. Y aquellos de materiales delicados como el satín y el ante, puedes colocarlos en cajas y en bolsas especiales. ¡La idea es que te duren mucho tiempo más! Eso sí, sé honesto con los que debes despedirte ¿qué mejor momento para llevarlo a cabo? Cero fiestas, compromisos o situaciones donde puedas requerirlos. Además, eso significa un posible espacio para un par de zapatos nuevos. ¡Siempre hay que ser positivos!

