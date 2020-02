Diseño de Imagen

Ventajas y desventajas del uso del Gelish

Por: Brenda Vincent Pulido

Esta semana les platicaré sobre una práctica muy común en las mujeres, y es el uso del gelish, este invento que muchas de nosotras amamos por su duración y su brillo; honestamente hay que ver la realidad de esta práctica, por lo tanto primero hablaré de los pro.

VENTAJAS

Deja las uñas con aspecto impecable, muy brillante.

Es muy duradero, cuidando bien el trabajo que te hayan hecho te puede durar hasta 20 días.

Evita que las uñas se quiebren (mientras está aplicado el gel en tus uñas).

Ahorras tiempo.

Cuando terminan de aplicártelo, puedes usar tus manos luego luego y no esperar hasta que se te sequen (para mí eso es una maravilla, mil veces arruiné mi esmalte por no esperar el tiempo de secado).

DESVENTAJAS

Adelgaza las uñas.

No deja respirar las uñas.

Las uñas se decoloran por tanto químico.

La acetona para retirar el gelish destruye la uña y perjudica mucho a la piel, ya que te envuelven la uña en papel aluminio o las remojan en acetona pura y esta la absorbe la piel dañándola en gran medida.

Muchos de estos esmaltes contienen tóxicos muy peligrosos ya que son corrosivos, y lo peor, es que nuestra piel los absorbe a través de las uñas.

En estudios recientes elaborados por SHIPP LR y su equipo evaluaron 17 lámparas de uñas diferentes y calcularon que el umbral para daños en el ADN podría alcanzarse entre 8 y 208 visitas a un salón, sugirieron que las lámparas pueden usarse pero hay que medir el tiempo que se expone en la luz, ya que estos estudios demuestran que el riesgo que representan estos dispositivos debe tomarse en serio.

¿RECOMIENDO EL GELISH?

Sí lo recomiendo en la actualidad, puedes buscar salones que trabajen con gelish que sea menos tóxico, que no sea abrasivo ni corrosivo, incluso puedes preguntar si tienen guantes protectores de la luz que emite la lámpara, si encuentras estos requisitos en tu salón pues no tienes de que preocuparte ¡estás a salvo!

En beautymarket utilizamos gel de nuestra propia marca con 40% menos químicos no son corrosivos ni abrasivos, no dañan la uña a lo mejor no te dura 20 días pero es más importante nuestra salud, para retirar el gel utilizamos un removedor más noble sin tener que envolver la uña en acetona ni limarla tanto, este removedor no lastima tus uñas, todos los productos que usamos para la aplicación del gelish y su retiro son con componentes biomédicos, hay que empezar a buscar las mejores alternativas para vernos guapas ya está empezando con todo el uso de productos consientes, si quieres visitarnos y empezar a cuidar tus manos visítanos en Plaza Express Las Palmas (Urano 585) local 6A tel 1676822. Espero que esta información les sea de gran utilidad, muchas gracias por leerme y recuerden siempre viendo hacia arriba.

