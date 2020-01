Diseño de Imagen

Quiero dejar algo en claro: Esta nueva versión, actualizada en cuestión del empoderamiento femenino, no es buena. Debo aceptarlo desde el punto de vista no basado en las fuertes críticas que ha recibido desde su estreno hace un par de meses en Estados Unidos, donde se le ha señalado, principalmente, de aburrida, y lo es al menos la primera hora en la que no nos queda bien en claro a dónde quiere llegar (creo que eso nunca se logra), sumado a la poca conexión que vemos entre las ahora nuevas protagonistas, dos de ellas ya unas ángeles oficiales, mientras que la otra dando pasos inesperados para convertirse en una de ellas, pero hasta ellas mismas se muestran ajenas en sus apariciones juntas.

En automático y por cuestión de lógica, todos los que disfrutamos en su momento aquella cinta del 2000 protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, que después tuvo una continuación en 2003 y de la que no entiendo por qué no existió una tercera, es hoy por hoy muy querida y aceptada por los fans ante la enorme diversión que vivimos al lado de estas chicas enormemente carismáticas, no menospreciando a las oficiales de la época dorada, pero sí reconociendo que aquí sí teníamos una película fresca y con suficientes momentos de acción, aderezado con un soundtrack eléctrico lleno de buenos tracks; eso, excepto por la música que si es buena, es lo que le falta a esta nueva versión dirigida por Elizabeth Banks; ojo, no digo que la culpa sea de ella puesto que debe cumplir las órdenes de la casa productora, pero el intento lo hizo y se nota, nada más que la historia de fondo no es su fuerte, algunos personajes salen sobrando y todo, de alguna manera, se siente como si fuera un poco de lo ya visto, para hacer un refrito completo.



La agencia de detectives Townsend es conocida por los servicios ofrecidos por sus Ángeles: un trío de mujeres que cambia de una generación a otra. La agencia se ha hecho internacional y ahora tiene varios equipos de Ángeles en todo el mundo. Una tecnología peligrosa está a punto de ser lanzada, por lo que varios ángeles son enviados a investigar.

Este Reboot, basado en la popular serie de los años 70, ahora nos presenta a Sabina Wilson (Kristen Stewart), Elena Houghlin (Naomi Scott) y Jane Kano (Ella Balinska), las famosas agentes que trabajan para el misterioso Charles Townsend (del que aquí se sospecha que es mujer) las cuales son llamadas a la acción, arriesgando sus vidas para protegernos a todos, bueno, eso es en sí lo que nos quieren presentar con estas caras nuevas con las que nos cuesta bastante trabajo conectar, algo que viene mucho de la mano con la poca química que de inicio se siente, hasta que, sorpresivamente, la película toma un ritmo basado en mayor adrenalina, un trabajo bien logrado en equipo y la historia al menos va más centrada de lo que en un principio era inexistente, teniendo también la actuación del mexicano Luis Gerardo Méndez (respetable su participación muy a su estilo), además de caras ya muy conocidas como Patrick Stewart (que no del todo me convenció), Jonathan Turker (que quiere hacer una especie de homenaje al flaco villano de las anteriores películas y más parece un zombie viviente sin ningún diálogo), y Sam Clafin, del que su papel es meramente caricaturesco.

Aquí se quiere dejar en claro que las mujeres son mejores que los hombres y que pueden hacer lo mismo que ellos (porque ahora hay “Bosley’s” femeninas) pero todo, absolutamente todo lo que aquí ocurre se siente enormemente forzado, siendo ese el principal defecto pese a que su soundtrack es apetitoso, llegando a tener varios momentos dentro de la cinta que se respiran muy falsos, en especial las escenas de peleas mostradas muy torpes, algo que igual y notábamos en el par de cintas anteriores, pero aquí creo le buscaron dar más énfasis en la imagen de cada una de estas chicas, que así como lucen impecables y lindas en algunas secuencias, en otras manejan un look totalmente desastroso.



Solo si eres un verdadero fan de estos ángeles podrás verle el lado bueno (en especial los créditos finales con participaciones especiales llenas de nostalgia involuntaria), pero si lo que quieres es ser parte de un cambio novedoso, mejor evítala porque este regreso es desangelado; pero para mí, que soy fan de estas mujeres, ligeramente se salva: Ángeles, no han muerto.