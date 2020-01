Desayuno de Mujeres Altruistas

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! La temperatura ha estado sensacional, los nortes si un poco molestos, pero después dejan unos días que disfrutamos… Arrancó el fútbol mexicano, los jarochos con un poco de nostalgia porque no tenemos nada, ni fútbol, ni béisbol, ni basquetbol, nos quedamos sin equipos profesionales, qué bella época vivimos los VERACRUZANOS hace algunos años con FIDEL HERRERA y JAVIER DUARTE en materia deportiva, vimos coronarse a los halcones azules y rojos, vimos triunfar a los rojos del ÁGUILA, vimos levantar la copa MX al TIBURÓN, tuvimos juegos CENTROAMERICANOS, la debacle comenzó con MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, qué mal le hizo a nuestro estado en lo que al deporte se refiere, esperaremos que en este sexenio se reactive el deporte profesional; el presidente AMLO dijo muy claro que en VERACRUZ habría béisbol de liga mexicana y la verdad no vemos por donde, ojalá y el gobierno estatal se ponga las pilas, pero si nos pasa como el CARNAVAL, estamos fregados, no sabemos por qué la negativa de apoyar a la máxima fiesta de los VERACRUZANOS, ojo no hablamos de la fiesta de FERNANDO YUNES o del POLLO PÉREZ FRAGA, es la fiesta de todos; increíble lo que sucede… Un saludo hasta Canadá a MARÍA EUGENIA CISNEROS, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… El LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA empezó el año a tambor batiente, llegó su primer nieto TAVO SOUSA cuarto, cumplió años y está muy contento en compañía de su esposa CHARO MARÍA RODRÍGUEZ DE SOUSA, en la Foto festejando con el grupazo SON LA PURA M, saludos a TAVO y LINES REDONDO DE SOUSA, así como a ROSARÍN… EMILITA LABOURDETTE PEREA muy guapa y exitosa, ella fue la soberana de nuestra máxima fiesta en 1986, cedió el trono a ROCÍO BRISEÑO LÓPEZ, un gustazo saludarla…

Gustavo Sousa Escamilla con el grupo musical Son La Pura M, (festejando cumpleaños)…

Julio y Frida Martínez de Alcázar, (feliz matrimonio)…

Jeremy Weymoreau y Marisela Santos Abascal, (comprometidos)…

Lourdes Verde, (jarocha)…

Cumplió años FRIDA SULVEIG ALCAZAR MARTÍNEZ y lo festejó en compañía de sus papis JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, con ellos los abues JULIO y LUCY REYES DE ALCAZAR, la pasamos de maravilla en SONORA GRILL, saludos a ROSY GUDIÑO, siempre pendiente de todo; por ahí JULIO ALCAZAR MARTÍNEZ con su primo ALBERTO FABIÁN y MARCELO GUZMÁN, amigo de la familia… También saludé a DAVID OSORIO, LUIS PONTÓN y JOSÉ ROBERTO GARCÍA KURI, tuvieron comida de negocios… ROMINA ACIERNO DE CAMPOS festejó cumple con amigas, por ahí BLANCA OROPESA, con ella CAROLINA SOBREVALS, ANGÉLICA ATIE, ALEJANDRA CARÚS, ANITA DE OBESO y varias más que pasaron una mañana agradable, saludos al Lic. MIGUEL ÁNGEL CAMPOS ECHEVERRÍA… Muy contenta MARISELA SANTOS ABASCAL por haber encontrado el amor de su vida, el afortunado galán es JEREMY WEYMOREAU y al parecer habrá bodiux muy pronto, enhorabuena… CARLOS COUTURIER recibió reconocimiento, medalla de la embajada francesa en MÉXICO, felicidades… LOURDES VERDE una de las jóvenes más bellas… Culminó RICARDO CAVOLO su mural en el MORRO, felicidades para ART DISTRICT Boca del Río que preside VÍCTOR GARCIA por realizar este tipo de eventos, ANABEL GIL RULLÁN y MARINKA ABUD DE GONZÁLEZ apoyaron excelentemente el proyecto… MIREN DESCHAMPS, maestra bellísima, saludos a su galanazo CARLOS ZAMORA BEIRANA… Cumplió años ANDRES DÍAZ BARQUÍN y lo celebró en compañía de su prometida GABY BASURTO DÍAZ, en la foto con su mami ANA MARY BARQUÍN DE DÍAZ, así como ALFONSO y ANA MARY DÍAZ DE RUIZ… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes sociales es muy fácil @NACHOCHOLNEW… PAMELA GEORGINA CASTILLO se declaró solterita, aunque sabemos que está enamorada de un galanazo, realizó viaje espectacular por el viejo continente… DALÍN USLA espera su primer bebé, está feliz y emocionada con lo que viene, saludos a su amiga NELLY CEBRIÁN… GELY BARUSTIETA será portadora de corona de la nueva soberana de nuestro Carnaval, sin dudarlo será todo un espectáculo ver en el carro alegórico a mi amiga… Un noviazgo que va viento en popa lo forman GABRIEL BRAVO VERA y MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, están felices… Mi ahijada ÁFRICA GUEVARA RAMÍREZ, mejor conocida como API, creciendo rapidísimo, saludos a sus papis, es una modelo… JAIME y ADRIANA ALONSO DE HOMS, feliz matrimonio CHOCHOLERO, su heredera ADRIANA HOMS ALONSO muy guapa… LOMAS de la RIOJA y LOMAS DEL DORADO una excelente oportunidad para invertir, saludos a BOGAR RUIZ, alcalde alvaradeño, trabajando muy bien en su municipio…

Miren Deschamps, (guapísima profesionista)…

Pamela Georgiana Castillo, (desde Francia)…

Dalín Usla y Nelly Cebrián, (guapísimas)…

Marilú Acevedo Domínguez y Gabriel Bravo Vera, (enamorados)…

BLANCA OROPESA, encantadora mi angelito… Los cumpleañeros de hoy el barítono ALEJANDRO LÁRRAGA SCHLESKE, MARIO CORTÉS y PAOLA SIERRA CHEDRAUI; mañana FERNANDO ARTEAGA APONTE, SERGIO GONZÁLEZ SOBREVALS, ANDRÉS LÓPEZ, CÉSAR DOMÍNGUEZ, ERICK GUTIÉRREZ, RICARDO MANUEL FIGUEREO, GUADALUPE CHACUR, RICARDO CUEVAS, MELISSA GARZON MATTHEWS y MARALI DUARTE FERRÁEZ, todo marcha excelente en la buena barra de la CDMX; pasado mañana ROSARIO VALVERDE, ANA GABRIELA PANTOJA, ENA LOBATO, ANA MILAGROS LÓPEZ, FERNANDA FLORES, mi querido sobrino BETO VILLARELLO AHUED, seguro habrá comida familiar, y SERGIO FLORES SOSA, a todos muchas felicidades…. Linduras que se destacan en el jet set nacional son las hermanitas NORELLY y SOFÍA GONZÁLEZ LUNA… YAMIL y BEATRIZ CASADO DE GARCÍA KURI felices con sus nietos están presentes, saludos a DON JAVIER y CHATA KURI DE GARCÍA… ILSE RIANDE SAGAÓN exactamente a un mes de entregar cetro y corona del Carnaval; este año el LIC. JOSE LUIS FÉREZ PAXTIAN será el encargado de realizar el traje de la coronación de la reina 2020, el diseñador de las reinas veracruzanas que cuenta con una gran experiencia; el vestuario que portará KEREM será espectacular; el Pollo PÉREZ FRAGA está muy contento con el trabajo realizado por este gran diseñador, un diez al famoso GORDO… Besos para MARILYN CHAGOYA TRIANA, reina de la belleza veracruzana en 2012, luce espectacular, en este 2019 nos representó a nivel internacional en MISS MUNDO… Este próximo miércoles 22 de enero en la gran dictadura ALFOMBRA ROSA a beneficio de MUAC, gracias por la invitación a BETY CRUZ DE FERNÁNDEZ y a MARÍA ELENA AMADOR CASTILLO, habrá cena maridaje… El jueves 23 en el hotel GALERÍAS PLAZA, el evento “SI TE LO DIGO es porque te QUIERO y si no TAMBIÉN”, estarán presentes JOSE BELIO, hablará sobre las parejas, el matrimonio, RODRIGO DEL VAL sobre la paternidad y MAURICIO CLARK que dará un testimonio de vida…

África Guevara Ramírez, (bella modelo mi ahijada)…

Adriana Homs Alonso y Adriana Alonso de Homs, (lindas mami e hija)…

Norelly y Sofía González Luna, (distinguidas)…

Ilse Riande Sagaón, (espectacular Reina del Carnaval veracruzano)…

Marilyn Chagoya Triana, (triunfadora)…

El 25 de enero en FORO BOCA, conferencia ALCOHOLISMO CONTAGIO FAMILIAR impartida por SALVADOR VALADEZ, LALO SANTOS nos mandó invitación para el 14 de febrero en el Teatro Clavijero en donde el cantante veracruzano triunfador en CUBA dará un concierto denominado UN CANTO AL AMOR, cantará sus éxitos provócame, los amantes, un ratito más adicto a ti… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ ya en preparación rumbo al certamen nacional de MEXICANA UNIVERSAL… Un gusto cenar con mis queridas GORDITA AHUED MALPICA, su prima la negrita GALÍ, así como la gorda CALZADA, ANGELICA RAMÍREZ DE MANTECÓN y LETY CORONEL, feliz y contenta con su galanazo JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES… Un gusto saludar por el Diligencias a ROBERTO NUÑEZ RODRÍGUEZ, en compañía de PACO y EDUARDO VILA DEL VALLE, la pasamos de maravilla… PEDRO TIBURCIO ANDRADE muy activo… MARTHA BRIANO triunfando en la capital del país… EVITA LARA VALERIO muy activa en los eventos… ALE CAGIGAS muy chambeadora… FAUSTO excelente restaurante… Pregunte por los puros HOJA REAL, Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en el DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…