DE MUJER A MUJER: Todos los días pueden sorprendernos

Por: Emma Vera Cruz

Todos los días DIOS nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico en que un sí o un no puede cambiar toda nuestra existencia. Paulo Coelho… En estas palabras existe una gran verdad. Cuando nuestro día a día se ve afectado con tanto desaliento, tanto pesar y nada sale como quisiéramos… Perdemos la esperanza y lo peor de todo, perdemos la fe, no solo en nosotros mismos, sino que lo perdemos en Dios, aun cuando sabemos que por muy mal que vallan las cosas Él siempre estará.

¿Por qué ocurre esto? Es nuestra propia esencia, nuestro dolor es tan grande, las desesperanzas, la depresión…sentimos que nada de lo que hemos planeado nos sale como quisiéramos, nos sentimos perdidos, nos enfrascamos en nuestro dolor, y nos ponemos ciegos. Nos olvidamos que hay un ser superior, que cuando caminos sobre tinieblas Él nos da la luz que necesitamos. Debemos aprender a pedir, debemos aprender a buscar, ese momento que Dios nos ofrece y tratar de estar serenos.

Aun cundo todo alrededor cae, nosotros debemos permanecer en pie, porque tenemos un padre que nos ama profundamente, y que nos cura todas nuestras heridas que le llevamos. Debemos saber buscar el consuelo, hoy en día llevamos un mundo lleno de consumismo, donde solo vale el que tiene, pero no es así, muchos de nosotros no poseemos muchos bienes o cosas materiales, pero un trabajo que tenemos que agradecer.

Tenemos la tristeza que muchas veces se queda en nuestro corazón, pero eso también tiene un porqué, es para que sepamos agradecer cuando ese corazón se llena de alegría. Dios en su misericordia hacia nosotros, nos enseña todos los caminos de la vida, y pase lo que pase nunca nos dejara solos, aunque muchas veces pensemos que ya se ha olvidado de nosotros. Cualquier pena, cualquier dificultad que pasemos en nuestras vidas, siempre lo vamos a superar mientras Dios este en nuestro corazón.

¿No te gustaría pedir a Nuestro Señor algo que deseas y no lo puedes hacer solo? Pues ahora es tiempo, quédate en tu rincón preferido de la casa y ora para que te sea concedido, y como dice el refrán, en un momento Dios puede cambiar nuestra existencia. Dios espera que Su pueblo ore, que Sus hijos intercedan delante de Él. Esas intercesiones forman parte de Su plan soberano: son el medio diseñado por Dios mismo para que las cosas pasen. Es por eso que Santiago dice en su carta: “No tenéis lo que deseáis, porque no pedís” (Sant. 4:2) Tengamos fe, y abracemos al Señor que Él nos dará la paz que necesitamos. ¡Sé que Dios hoy hará algo maravilloso en nuestras vidas! Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga