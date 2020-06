DE MUJER A MUJER: Si nos aferramos, nos pudrimos

or: Emma Vera Cruz

Así como cada día nos duchamos, cada noche al acostarnos deberíamos soltar todo lo que no salió como esperábamos, palabras hirientes, pensamientos derrotistas, dedos acusadores, frustraciones de no llegar a dónde queríamos… Incluso, puede que sea positivo, soltar también lo bueno del día, como la comida con amigas, el beso lleno de amor y la película que vimos en el cine, pues al final de cuentas, si nos deshacernos de todo, hacemos hueco para volvernos a llenar al día siguiente y al otro

Pero esto así, obvio, no funciona, no sabemos hacerlo o no podemos. Cada día nos llenamos de porquerías, de alegrías, de exigencias, de sorpresas, de no disfrute, de deberías, de ira reprimida, de silencios, de complicidades, de creencias; y al finalizar el día, una bolsa emocional aplastante es sostenida por nuestra espalda con mirada heroica. ¿Para qué? Para sentir certeza. Para sentir seguridad; si allá fuera, el mundo es malo, debo protegerme, y compro mis pensamientos proteccionistas, y me arropo en ellos. Soltamos inocentemente algunas cosas; las más superfluas, y al despertar, la carga está a la mitad, lista para salir a llenarse bien hasta arriba. Y otra vez la carrera de lo mismo, y así vamos recargándonos y retroalimentándonos de lo mismo, día a día.

Pensamos que esta es la forma, porque así lo aprendimos; pero vivirnos de esta manera, es aferrarnos a lo que no existe. Creer lo que creía ayer, es vivirme en un espacio imposible porque ayer no está más en mi poder y mañana aún no se ha dibujado y sin embargo, ¿cuántas veces amamos solamente porque ayer y anteayer lo dijimos? ¿Cuántas veces no tenemos una inmensa idea de renunciar a todo, pero no lo hacemos porque ayer y antier sentimos lo contrario? Creemos que somos valientes por mantenernos apegados a los sentimientos, emociones, palabras, a la misma e idéntica manera de mirar… ¿cómo podríamos hacerlo si cada día es una nueva oportunidad y nosotras no somos las mismas?

Como el agua que se estanca y pudre, así nos marchitamos por dentro, cuando elegimos consciente o inconscientemente experimentarnos en automático; creyendo que no hay poder personal para vivir otra cosa, sintiéndonos víctimas de quien nos creó, actuando en transparencia. Vivir por el hecho de tener aire para respirar, es sobrevivir. Vivir implica una mirada consciente de lo que somos, sentimos, pensamos y actuamos. Vivir implica fluir. Porque si nos aferramos nos pudrimos, nos estancamos, nos paralizamos, nos volvemos obsoletas. ¿De qué cosas te gustaría liberarte? ¿De quién? ¿De qué responsabilidades? ¿Cómo lo harías? Te dejo algunos ejemplos para que adviertas que en el plano material se ven representados nuestros miedos, ansiedades y pensamientos:

Una forma sencilla de comenzar a soltar, liberar, descomprimir; es hacer limpieza de todas esas cosas que tienes y no usas, no necesitas, o guardas “por si acaso” porque detrás de ese pensamiento hay un miedo vital de “No tener” en caso de urgencia. Deshacerte de relojes sin pilas es una forma de alejar de tu vida el postergar o el estar “paralizado” o “sin tiempo”. Los frascos vacíos son una representación del vacío, ¿qué vacío simbolizan? ¿qué situación o relación te mantiene encerrada o vacía? ¿Qué le hace falta a tu vida? Cosas rotas denotan tu sentimiento de no merecer, mantienes cosas que están fuera de su óptimo uso porque crees no merecer algo mejor, te conformas con eso; ¿Con qué otras cosas más te conformas? Lo mismo sucede con cosas nuevas que no queremos estrenar. Desorden, muestra el caos emocional o de pensamiento, confusión, inseguridad. A medida que empiezas a observar tu vida, encontrarás respuesta a todas tus preguntas, tu mundo exterior es una representación de tus pensamientos, nada de lo que hay en tu mundo es ajeno a ti.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Bendiciones

Emma Vera Cruz