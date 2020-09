DE MUJER A MUJER: Paciencia

Por: Emma Vera Cruz

Hay una cita de Eleanor Roosevelt que define muy bien la “paciencia”: “Usted debe aceptar lo que venga y lo único importante es que lo enfrente con valor y con lo mejor que pueda dar de sí mismo”. Jesucristo, en la forma profunda y sencilla que hablaba, dijo: “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas” (Lucas 21:19, nota de la autora).

La paciencia es un poder extraordinario que, si logramos hacerlo parte de nuestro diario vivir, disfrutaremos de una paz interior y una energía que nos abrirá las puertas para una vida plena. Los seres humanos vivimos en una lucha continua y directa entre lo emocional y lo racional. Muchas veces nos sentimos enredados entre lo que nos gustaría y lo que deberíamos hacer. Es imposible negar que la emoción es la manera en que Dios nos demuestra que estamos vivos. Así es la vida. Hay momentos de amor, paz, compañerismo y, a la vez, hay tiempos de tensión y presión. El secreto está en apaciguar el ritmo de nuestra mente y hacer que la paciencia trabaje para nosotros.

Cuando alguien nos hiere, perdemos la paciencia y la tolerancia. Atacar a nuestro verdugo da una sensación de desahogo. Sin embargo, al final, en realidad no hay una descarga, sino un cúmulo de sentimientos negativos que se pueden salir de control. Hace algún tiempo escuché a una persona decirle a otra: “Hoy tengo paciencia para una sola persona, y ten por seguro que no eres tú”. ¡Cuánta paciencia tiene Dios con el ser humano! Él es perfecto y tolera nuestra imperfección. Él es paciente y acepta nuestra impaciencia. Nos ama a pesar de todo y está dispuesto a esperar que arreglemos nuestras imperfecciones poco a poco, paso a paso. Quizás te preguntarás: ¿Se podrá obrar en paciencia en momentos tan dolorosos cuando la enfermedad incurable te asecha a ti o a un familiar cercano…cuando la persona que amas te lastima y te engaña…cuando pierdes todo por lo que trabajaste tanto?

Hay muchas tragedias dolorosas que ocurren en la vida. Es precisamente en esos momentos cuando la paciencia y la tolerancia no deben dejar de operar. Cuando mi vida se viró al revés, tuve que dejar que la paciencia y la tolerancia me dirigieran. En los momentos cuando la impaciencia me sobrecogía, respiraba profundo y me decía: “Emma, no puedes descontrolarte. No puedes darte el lujo de descargar el coraje y permitir que el rencor y la amargura entren en tu corazón”. La razón tenía que vencer sobre las emociones negativas que asaltaban mis pensamientos. Miraba a mi alrededor, pensaba en mi familia y volvía a repetirme: “Ellos necesitan que estés bien, que te mantengas en pie y pongas en práctica todo lo que les predicas y enseñas”.

Las personas que te aman y amas se merecen que les des lo mejor de ti. Los que te lastiman se merecen que les demuestres que su maldad y egoísmo no son más fuertes que el amor, la paciencia, la fe, la misericordia y el valor que hay dentro de ti. Nunca subestimes tus virtudes ni tus capacidades. Nunca olvides que después de un día intenso con mucha lluvia, sale un arco iris. La vida nunca será fácil. A veces parece injusta, pero los altibajos son los que nos hacen fuertes y mejores personas, aunque en ese momento no lo veamos así. Cuando obramos en paciencia y tolerancia, parece como si estuviéramos aceptando la derrota, como si nos estuvieran controlando o burlándose de nosotros. Al final, queda demostrado que sólo estábamos confiando en Dios y en nuestra capacidad para asimilar el dolor y los problemas. El resultado será una persona con mucha más integridad y, sobre todo, una persona más fuerte mental y espiritualmente.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

DIOS TE BENDIGA