DE MUJER A MUJER: No me gusta la Navidad

Por: Emma Vera Cruz/Colaboradora

Te enfrascas en mil pretextos para desear que este mes de diciembre pase desapercibido para ti, porque te niegas a disfrutar del mes más hermoso del año, porque no tienes esa alegría en el alma de saber que todo serán abrazos y risas, y porque tienes arraigado en el corazón ese pesar de saber que no tienes a tu lado a ese alguien que te hacía sonreír, sabes que la vida te arrebató al ser amado y piensas que ya nada tiene sentido y has dejado que pasen los días y meses y ahora te encuentras aquí, en plena víspera de la Navidad sin saber cómo enfrontar estas fechas, el dolor que provocan en el corazón, y la tristeza que trae a tu alma.

¿Sabes?, hay que reconocer que en esta vida llegamos a sufrir mucho, pero confía: que nunca sufriremos más de lo que podemos soportar. La vida es así, nuestra vida es así… Aquí de lo que se trata es de no causar más sufrimiento, porque al vivir encerrada en ese dolor no nos damos cuenta del dolor que causamos a los demás con nuestra tristeza. Ahora que se acerca la nochebuena, la Navidad y el año nuevo, tienes que enfrentar tus temores y tristezas. Tienes que resignar a tu corazón por esa ausencia, y vivir de manera plena esta Navidad. Entrega tu dolor a Dios nuestro Padre bueno, que siempre nos escucha y cuida… para que traiga resignación a tu corazón y puedas comenzar a compartir y disfrutar de estas fechas con el resto de tus seres amados, los que aún están aquí contigo; los que te abrazarán tan fuerte hasta quitarte el aliento y te darán fortaleza para continuar.

Vive, sonríe, sé feliz o intenta serlo, el ayer lastima, las remembranzas hieren… pero hay que hacer limpieza y soltar lo que lastima. Intenta reanudar tu vida en donde la dejaste perdida en ese ayer, se acerca Navidad y con ello la esperanza de volver a sentir, a amar, a dar lo mejor de ti… Ninguna fecha es perfecta, todas tienen sus cosas… pero esta Navidad es una estupenda oportunidad para comenzar a disfrutar de nuevo: súmate a la alegría de otras personas celebrando la Navidad. Verás que puede ser una suave y bella Navidad después de todo.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.