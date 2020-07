DE MUJER A MUJER: Me he sentido sola

Por: Emma Vera Cruz

¡Cuántas lágrimas he derramado, cuánto dolor he experimentado, y cuánta soledad he vivido! Y lo peor es que, en la mayor parte de las ocasiones, todo esto lo he vivido estando acompañada. He sentido un vacío que parecía imposible de llenar, he sufrido heridas que parecían imposibles de curar, decepciones a las que aún no encuentro explicación.

¿Te pasa a ti? ¿Sientes ganas de rendirte? ¿Estás desencantada con el mundo, la gente, y todo lo que te rodea? ¿Te sientes defraudada? Yo me he sentido así… y tengo algo que contarte: Me he preguntado quién es el problema: ¿Qué o quiénes causan mis tristezas? ¿Son ellos, las personas que me decepcionan y hieren el problema? ¿O el problema lo soy yo misma? Estas preguntas y muchas más rondaban en mi mente día tras día.

Y llegue a la conclusión de que no se trata de definir un problema, buscar respuestas o tener explicación para todo. Se trata de los prejuicios, de hábitos, de circunstancias que en algún momento pasaron y te marcaron, de limitaciones que ahora no te dejan ver.

SABES ALGO; por cada línea de llegada, hay una de partida y todo tiene su propósito. Es difícil, pero no imposible. Día a día trato de salir adelante porque detrás de cada logro hay un desafío. Todo tiene sus dos caras; no hay que vivir de recuerdos, ni tampoco quedarse en la misma página. Hay que salir adelante y toma fuerzas, aunque creas que no la tienes, LUCHA porque después de la tormenta viene la calma. HAY QUE SEGUIR ADELANTE, aunque todos te digan que abandones. A veces me dan ganas de rendirme, y alguna que otra vez lo he hecho. Pero, ante todo, he aprendido que hay que tener la convicción de que todo pasa por algo, y si no pasa también es por algo. No hay que esperar un mensaje o señal divina, porque somos nosotras mismas las responsables de nuestras propias vidas. A veces estoy destrozada, pero confío en Dios, porque cuando una puerta se cierra otra más grande se abre. Así pues, confía, aunque te parezca que todo te lleva a abandonar y rendirte, no lo hagas; lucha, sigue adelante y confía que, pese a todo, Dios está contigo.

Cuando todo va mal y sientes que todo está en contra, es cuando tienes que despertar, ver la realidad, y tomar conciencia: Es en tus propias manos en quien se encuentra el destino de tu vida, tus decisiones, sueños y anhelos. Debes hacerte responsable y debes seguir intentándolo, aunque sea difícil; aunque no le vas sentido, si sabes que es por tu bien, sigue no te detengas.

SI TE HAS SENTIDO SOLA, déjame decirte que no lo estás: cuentas con innumerables fuerzas, deseos, sonrisas, esperanzas, sueños, amor y paz. Tal vez sean cosas que no ves ahora mismo, pero ahí: dentro de ti. Como mujer tienes el potencial de superar todo lo que venga, Confía DIOS que no estás sola y deja que Él lleve el control de tu vida.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

DIOS TE BENDIGA