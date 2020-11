DE MUJER A MUJER: Hace falta honestidad en el amor

Por: Emma Vera Cruz/Colaboradora

¿Cuántas veces te has preguntado por qué, si amas con plenitud a tu pareja, le haces sufrir? Sabes perfectamente que él te ama, pues te lo demuestra de mil maneras… sin embargo, con el paso del tiempo, sólo con verle sonreír ya te incomodas. Es como si en lugar de amarlo, ya ni te agradara. Él fue el amor de tu vida, pero hoy no sabes si le amas.

Necesitas entender que él está sufriendo con tu actitud, sufriendo por el amor que siente por ti, sin saber de qué manera llegar a ti para hacerte feliz y conseguir que estés satisfecha con la vida que llevas junto a él… esa vida que tú querías que fuera perfecta, pero que ahora te resulta monótona y vacía.

Quizás en tus noches, al verlo dormir plácidamente, te das cuenta de cuánto le duele tu actitud. Te cuestionas el porqué de tus sentimientos hacia él… ¿Será la pasividad con que lleva la vida contigo? ¿O será que quieres que sea más enérgico contigo y que no cumpla todos tus caprichos? Quizás eres de ese tipo de mujeres que son demasiado fuertes y seguras de sí mismas, y sientes que en realidad no necesitas tener a un hombre a tu lado para ser completamente feliz.

Te enamoraste de él, pero no cumple con tus expectativas. Le amas, sí… sabes bien que le amas… pero no te sientes plena con él. El problema es que no haces nada para arreglarlo, ni un intento de decirle a él cómo te gustaría que fuera contigo… eso sería formidable, que hablaras con él en lugar de hacerle sentir mal, en lugar de dejarlo con la incertidumbre de no saber cómo hacerte feliz. Le estás haciendo sufrir, volviéndolo inseguro de vuestro amor, de vuestra relación que poco a poco va decayendo por tu manera de pensar y sentir con respecto a él.

La vida nos ofrece personas que llegan para amarnos, para consentirnos, para llenarnos de mimos y atenciones… y es entonces cuando debemos valorar ese amor que nos dan. Recuerda que nunca debes hacer algo que no quieras que te hagan a ti… si sientes que él no es el hombre indicado, déjalo libre, pero cuidado, no sea que al fin consigas al hombre que anhelas y éste no te trate bien… y que termines añorando al hombre que dejaste ir.

Ser segura es bueno y ser fuerte es igual de bueno. Ser una mujer hermosa y llena de vida es maravilloso, pero nunca uses el corazón para lastimar. Al contrario, ámate a ti misma inmensamente y da ese amor a los demás. Valora para ser valorada, ama para ser amada, respeta para ser respetada y sobre todo… sé esa mujer bella, honesta y plena que todo hombre anhela tener.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios te Bendiga