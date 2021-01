DE MUJER A MUJER: Estoy sufriendo

Por: Emma Vera Cruz/Colaboradora

¿Acaso es algo tan raro? Parece que la gente que sufre da miedo. Parece que las cosas que le pasan a una son extraordinarias, que no le pasan a nadie más, que nunca le pasaron a nadie. Te hacen sentir eso. Te miran raro. Incluso a veces te evitan.

Parece que preferirían que una mienta sobre lo que le está pasando. Que diga que tuvo fiebre, o algo más simple. Se sorprenden cuando escuchan la verdad. Preferirían quizás que una invente un cuento como “se enfermó mi tía.”

La gente pide honestidad y sinceridad, pero cuando se enfrentan con alguien realmente sincero, no lo pueden soportar. Se sorprenden y hubiesen preferido escuchar otras cosas, aunque sean mentira. Y esa misma gente que hace como que no pasa nada, que está todo bien, que se ríe y hace tantas cosas durante el día, muchas veces son las mismas personas que lloran por la noche en soledad y se preguntan cómo llegaron a este punto en sus vidas. Pero les da miedo decirlo.

No nos creamos el cuento de que los demás están mejor, de que con sus vidas seríamos felices. Ni nos quememos la cabeza tratando de entender por qué no lidiamos con las situaciones del modo que otros lo hacen. La mente humana es demasiado compleja. Una nunca termina de entender por qué hace ciertas cosas ni porqué los otros hacen otras cosas.

Una vez, estando deprimida y defendiendo mi derecho a estar triste, alguien me preguntó por qué en vez de hacer apología de la depresión, no vertía ese mismo esfuerzo en defender la vida, la alegría y la ilusión. Pero no, me era imposible, pues una persona deprimida jamás podrá hacer apología de la vida, ¿o no?

Quizás lo entiendan sólo los que alguna vez lo vivieron. A veces las opiniones de los demás nos aíslan más. Son comentarios bien intencionados, con el ánimo de ayudarnos a salir adelante… pero nos hacen sentirnos incomprendidas y más solas. La gente que sufre no tiene que dar miedo. Todos sufrimos alguna vez. Todos necesitamos de alguien que nos escuche. Todos necesitamos creer en algo. Si conoces a alguien que está sufriendo, lo mejor que puedes hacer es escucharlo.

A veces nos sentimos tristes y solas, y nadie parece entenderlo: creen que tenemos motivos para ser felices. Así que además de tristes y solas somos incomprendidas.

Cuando estamos tristes y nos sentimos solas. Más que opiniones necesitamos que nos escuchen. Nadie quiere estar solo. Nada es peor que la soledad, sentirse sola y sentir que te dejan sola.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

