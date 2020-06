DE MUJER A MUJER: En recuerdo de mi Padre

Por: Emma Ver Cruz

Mi padre fue la persona más buena que conozco, no lo digo porque sea mi papá, simplemente no he visto ni conocido en el mundo alguien con tanta bondad y generosidad como la tenía él con todo aquel que conociera. Mi padre era mi inspiración, él fue la persona que vio en mí la persona que hoy soy. Me dio la fuerza y la valentía necesaria para seguir por la vida con la frente en alto. “Todo se lo debo a Dios y a mi padre.” Fue un hombre sencillo, sin mayores ambiciones que la del bienestar de toda su propia familia; no necesitaba de halagos, ni premios, sólo era un padre, mi padre. Fue quien me guió paso a paso por la vida, quien sacaba tiempo de donde no lo había para escuchar mis inquietudes, siempre me mostró el camino recto… y que, si seguía así derecha, por muy oscuras que fuesen mis noches nada me podría afectar. Lo cierto es, que él ponía luz de sabiduría en mi caminar.

Mi padre me dijo: La vida no es sencilla, no es justa, no tiene tanta belleza como suelen decirnos, y te hará llorar muchas veces, más no dejes que ese lado de la vida te haga una persona triste; no tenemos que ser perfectos, sólo ser uno mismo. Nunca esperes que alguien te rescate de tus problemas, debes buscar una solución, siempre la hay, sólo debes buscarla; no te encierres, porque los problemas, las penas y todo lo malo y lo bueno está ahí afuera, no en tu cuarto. Sé valiente y planta cara a lo que no es de tu agrado.

Jamás vivas con la mirada hacia abajo: allí sólo están tus zapatos, y ellos no van arreglar las cosas de tu vida. Levanta la mirada, desafía la vida y los problemas, saca las piedras que no te dejan avanzar; en tu vida sólo tú eres la responsable, actúa con buen juicio, sé justa, se buena y ayuda a los demás. Quizás piensas que te faltan muchas cosas, pero hay personas que no tienen nada, sé agradecida por lo que tienes y no te falta.



Siempre pero siempre ve con la verdad por delante, así serás libre de ir y venir por la vida. ¿Que la vida y la verdad duelen? Claro que duele, pero si te quedas quieta y no haces nada por salir de donde estás, no tienes ninguna oportunidad. Sí eres alguien con inteligencia, sabrás qué hacer o qué pensar cuando la vida te muestre la cara más fea. Sé astuta y ve con cuidado, que la maldad y la envidia tienen el sueño ligero. Sí no cambias la forma de ver la vida y sus consecuencias, te perderás; pero sé que no será así: yo creo en ti, llegarás a ser una gran persona porque la bondad te la he sembrado y amor no te ha faltado. ¿Y qué más da si no todos te han querido? Tú no te preocupes, nunca vas a poder caerles bien a todos, pero no por eso vas a dejar de crecer.

¿Cómo no amar a mi padre? Tenía la escuela de la vida y por eso sé lo que es un padre bueno. Lentamente, con los años, me doy cuenta que a veces nuestros padres son ángeles de luz que dejan en nosotros su rastro para que sigamos por el camino del bien.

Hoy miro al horizonte, y la verdad es que mi padre ya no está. Pero me digo a mí misma que me podrán quitar todo, podré quedarme sin nada… pero las enseñanzas y el amor de mi papá permanecerán eternamente en mi corazón, hasta que, llegado mi día, vuelva a verlo.

¡Abrazos hasta cielo papá!

Bendiciones