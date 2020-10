DE MUJER A MUJER: Empezar de cero

Por: Emma Vera Cruz

¿Cuánta ilusión nos produce iniciar un proyecto? ¿Cuánto entusiasmo podemos ponerle a esa nueva idea o nueva casa? Los proyectos y nuestros logros en general nos proporcionan alegría, entusiasmo, seguridad, estabilidad y confianza.

Pero hay una ley de vida que dice que nada es estático, que todo cambia cuando una menos se lo espera. Es así como llega un día, el más desafortunado, y ves caer todo lo que habías construido. Toda la estabilidad, la alegría, la confianza, la seguridad y tu propia autoestima se derrumba en un abrir y cerrar de ojos. Aparecen millones de lágrimas, mucha desesperanza, enojo, desasosiego. ¿Y ahora qué podemos hacer? Muchas veces la única respuesta que se puede dar a esa pregunta es: Empezar de cero.

A todas alguna vez nos toca empezar de cero, porque la vida es dinámica y nos hace vivir situaciones nuevas. Confiarnos en que una situación durará para siempre es engañarnos, y es así como se nos puede presentar la posibilidad de que un matrimonio o relación de pareja llegue a su fin, que tengamos que cambiar de trabajo, que ya no dispongamos de un auto, que haya que mudarse de casa o de ciudad, que tengamos que reestructurar un proyecto o dejarlo en definitivo, que una persona muy querida deje el mundo físico, etc. Son tantas las posibilidades de cambios en la vida, desde los más pequeños a los más grandes, y a la mayoría siempre les tememos. Nos negamos a aceptar lo dinámico que puede ser todo, porque nos gustaría que una relación durara “para siempre”, que nos vaya bien en el trabajo “siempre”, que “siempre” tengamos dinero, salud o lo que sea. Sin embargo, la vida no funciona así. De repente esto suena un poco desesperanzador, pero es importante ver el lado positivo: esta realidad nos impulsa a valorar en momento presente cada una de las cosas que vivimos, valorar el tiempo que este bienestar dure, siendo agradecidos por haberlo vivido de esa forma y soltando dicha situación cuando cambie. No puedes quedarte pegada a tu ex pareja, ex trabajo, proyecto, casa, carro, etc. Porque, aunque ese algo haya acabado, tu vida todavía continúa y en eso debes enfocarte.

“Empezar de cero” aplica a cualquier tipo de situación porque allí lo imprescindible es la actitud, es la voluntad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. “Empezar de cero” es un enorme y muy duro paso que todas tendremos que dar alguna vez, sea la situación que sea, porque la pérdida de un algo no significa que sea el final de tu camino, de tu vida. Sí sé cuán difícil es, sí sé cuán duro es sentir el dolor enorme y profundo que te invade por esta pérdida que estás viviendo (sea reciente o no), pero eso no es todo; la rabia no es todo; la frustración, el estrés o las lágrimas no es todo. Y a pesar de que ahora se vea muy difícil, y hasta inaguantable, te aseguro que tu situación se va resolver de alguna manera, aunque llevará tiempo. No hay soluciones mágicas, lo siento, pero debo decírtelo. Sé que no quieres “empezar de cero”, sé que te gustaría recuperar lo que perdiste, y te digo que eventualmente tú vas a solucionar esta situación, aunque no se trate de la misma pareja, el mismo trabajo, proyecto, casa… Pero lo lograrás, sí lo harás. Tú eres la creadora de tu mundo, y ahí es donde tú poder y libre albedrío se hará presente; construirás de nuevo, aunque no sea fácil, y al final dirás: valió la pena.

¡No te rindas! porque tú no has nacido para rendirte. Pronto verás una luz ante tu problema, sólo no pierdas la confianza en DIOS y ten fe. Sigue creyendo en ti. Lo lograrás… ya lo estás logrando.

Bendiciones.