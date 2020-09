DE MUJER A MUJER: El amor es un trabajo de todos los días

Por: Emma Vera Cruz

El amor no sólo se da y se recibe, el amor necesita ser trabajado, construido, fortalecido y protegido. Toda relación pasará por sus altos y bajos, pero para que el amor perdure ha de tener dedicación diaria, esfuerzo por ambas partes, aceptación del uno y el otro, arrepentimiento, perdón y saber ceder de vez en cuando. El amor es bellísimo, pero requiere de trabajo, como todo lo bueno.

Es maravilloso sentir amor, sentir las cosquillas que, invadiendo el alma, dilatando las pupilas y conmoviendo hasta nuestras células. El amor trae una sensación de bienestar que nos hace sonreír porque sí, sin ningún motivo aparente, y nos emociona con los más pequeños detalle. Pero la rutina hace de bruja rompe cuentos; transformando lo bueno en malo. Es como el tiempo que devora a la princesa mientras espera ser rescatada, el tiempo que convierte en calabazas los sueños de cenicienta, y el tiempo que desvela que bajo la máscara de príncipe guapo hay realmente un sapo cualquiera. Así de destructor es la rutina con en el amor.

Hoy en día, la solución inmediata es el divorcio, la separación, o el tiempo. Pareciese que cuando una pareja tiene problemas, la única forma de solucionarlos es evadiéndolos y evitándolos. En otros tiempos las parejas al tener menos recursos legales para poner fin sus compromisos matrimoniales, tendían a buscar más alternativas para reencontrarse. Hoy en la cultura exprés en la que vivimos, si algo no funciona: adiós.

No es fácil mantener viva la llama del amor en una relación. Pero no por ello deberíamos abandonar el barco a la primera tormenta. De recurrentes abandonos, la vida se llena de recuerdos, y de vacíos. El amor es mágico, pero requiere ser construida cada día con el esfuerzo de cada parte, afrontando los errores cometidos, con la justicia de la aceptación y con la bondad del arrepentimiento. Sabemos que no somos ángeles, que es de humanos cometer errores, entonces ¿para qué salir huyendo? ¿Para qué abandonar sueños?

Una relación exitosa es aquella en la que los miembros se escuchan el uno al otro, en la que juegan en equipo, pero, sobre todo, aquella en la que hay disposición a admitir que no siempre se tiene la razón. ¿Qué es la razón? Si no más que creer tener la verdad de los hechos, y de los hechos solo tenemos una mirada. La nuestra, la particular, la personal, la que sólo podemos tener por ser quienes somos.

Cuando alguien te dé la razón, devuélvela, no es la razón lo que nos hace más sabias, sino la emoción de vivir con honestidad emocional cada día. Ese permiso que te das de enojarte, de reír, de amar, de estar triste. El amor es una fuerza inagotable que nos nutre cada día al respirar. Pero para respirar necesitamos estar vivos. Y para amar, urge despertarnos. Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

DIOS LOS BENDIGA