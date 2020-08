DE MUJER A MUJER: ¡Déjalo ir!

Por: Emma Vera Cruz

Hay gente que nos puede abandonar. ¡Y escúchenme cuando les digo esto! Cuando la gente nos quiera dejar: dejémosla ir. No intentemos convencer a los demás de quedarse con nosotros, amándonos, llamándonos, cuidándonos, viniendo a vernos, permaneciendo atados a nosotros. Cuando la gente nos quiere dejar, dejémosla ir. Nuestro destino nunca está atado a alguien que se fue. La Biblia dice que salieron de nosotros para que pudiese manifestarse que no eran parte de nosotros. Si lo hubiesen sido, sin duda hubiesen continuado con nosotros [1 Juan 2:19].

La gente nos deja porque no están unidas a nosotros. Y si no están unidas a nosotros, no podemos retenerlas. Dejémoslas ir. Y no significa que son malas personas, simplemente significa que su parte en la historia se acabó. Y tenemos que saber cuándo la parte de la gente en nuestra historia se acaba para no continuar intentando resucitar muertos. Necesitamos reconocer cuando está muerta.

Si estamos aferrados a algo que no nos pertenece y que nunca fue para nosotros, necesitamos ¡dejarlo ir! Si nos estamos aferrando a heridas o dolores del pasado… ¡dejémoslos ir! Si alguien no nos trata bien, no responde a nuestro amor y no aprecia nuestro valor… ¡dejémoslo ir! Si alguien nos disgusta… ¡dejémoslo ir! Si estamos aferrándonos a algunos pensamientos de mal o de venganza… ¡dejémoslo ir! Si estamos enredados en una relación equivocada o en una adicción… ¡dejémosla ir! Si nos aferramos a un empleo que no llena nuestras necesidades o expectativas… ¡dejémoslo ir! Si tenemos una mala actitud… ¡dejémosla ir! Si seguimos juzgando a los demás para sentirnos mejor… ¡dejémoslo ir! Si estamos atrapados en el pasado y Dios intenta llevarnos a un nuevo nivel en Él… ¡dejémoslo ir! Si estamos luchando con la sanidad de una relación rota… ¡dejémosla ir! Si seguimos intentando ayudar a alguien que no quiere siquiera ayudarse a sí mismo… ¡dejémoslo ir! Si nos sentimos deprimidos y estresados… ¡dejémoslo ir! Si hay una situación particular que estamos acostumbrados a manejar por nosotros mismos y Dios nos está diciendo: “quita las manos de encima”, entonces necesitamos… ¡dejarla ir!

Dejemos de rogarle a la gente que se quede… Todo, absolutamente todo lo que nos haga daño y lo que no necesitemos ¡dejémosla ir! ¡Todo lo que no te de paz interior y no sea de bendición para ti, déjalo ir! “La batalla es del Señor!”

Sin embargo, respiremos profundo y meditemos en esto. El Señor nunca nos dejará, los demás podrán dejarnos, pero Él promete estar a nuestro lado y eso es bastante en la vida. A Dios no lo dejemos ir. Permitamos que el pasado se quede en el pasado. Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga