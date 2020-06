DE MUJER A MUJER: ¿Cómo ser feliz si no tengo pareja?

Por: Emma Ver Cruz

A veces pensamos que vivir solas nos hace infelices, que no tener una pareja nos hace sentir tristes, que necesitamos encontrar a un hombre en nuestro lecho cuando despertemos en medio de la noche. Y sí, eso es hermoso: poder contar con alguien en la madrugada cuando nos despertemos de un mal sueño y saber que él está ahí para darnos valor cuando tengamos temor o algo nos asuste. Pero no necesariamente necesitamos de un hombre para ser felices. No, amigas, nadie es indispensable en esta vida. Si tenemos a nuestro lado a alguien, ¡qué bien!, pero si por lo contrario vivimos en completa soledad, no pasa nada. Y no uso la palabra “soledad” con melancolía, sino como el simple hecho de vivir sola. ¡La mujer tiene tantas cosas que hacer y en qué ocupar su tiempo libre!

La mujer es algo así como una pequeña hormiguita que recorre de un lado a otro buscando en qué ocupar su tiempo. No le importan los horarios, los temporales, el tiempo, ni el clima… lo que le importa (o debe importar) es saberse útil, caminar segura por la vida, ser ejemplo de fortaleza, caminar con la sonrisa en los labios con seguridad y confianza, como diciendo a todo el mundo: “mírenme, soy feliz…” Ésa es la mujer idónea, ésa es la mujer segura y fuerte, la que no necesita de alguien para ser feliz.

La vida muchas veces se empeña en gastarte malas jugadas, y a veces te deja sin el amor de tu vida. Pero si eso es así y es tu condición, sólo recuerda que eres única, que puedes tener a tu lado a quien tú desees, que puedes hacer feliz a quien tú desees, porque si eres capaz de hacerte feliz a ti misma, de estar sonriente y segura en tu vida, si te amas con todo lo que eres, podrás tener la capacidad de hacer feliz a quien tú quieras. Y no importa si no tienes una pareja, no importa si en estos momentos no tienes a quien amar. Al contrario, tienes el tiempo suficiente para salir con tus amigas a donde desees sin tener que pensar en las horas, puedes disponer de ti en todo lo que desees porque tú eres única y gobiernas tu vida…

Vivir sola es bonito, amarte es bonito, pero más lindo es saber que te llenas de seguridad, que elevas tu autoestima y caminas segura como toda una reina. Tú puedes vivir feliz sin pareja. Debes llenar tu vida de pequeños detalles que te den grandes alegrías, por ejemplo, amarte por sobre todas las cosas, saber esperar las cosas sin prisas, vivir la vida a plenitud, reír, hablar con tus amigas de tus experiencias, aprender a reírte de las mil tonteras que hacemos para no estar solas. Ya verás con el tiempo lo tendrás todo y no pequeñas ilusiones, eso no lo mereces. ¡Para ti es todo o nada! Todas deseamos tener un amor no siempre se logra, pero no hay que tener prisa para encontrarlo. El amor llega cuando no lo esperas, pues es caprichoso. Recuerda, Dios solo te dará alguien que te merezca, alguien que te de amor bonito, leal y sincero.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga