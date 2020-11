DE MUJER A MUJER: Cada día la vida te ofrece nuevas oportunidades

Por: Emma Ver Cruz/Colaboradora

La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Marqués.

Frente a las circunstancias que la vida nos plantea siempre tendremos nuevas oportunidades que nos permitirán resolver y crecer, otorgándonos la posibilidad de optar entre mantenernos estancados en una situación desgastadora o solucionar y avanzar ; cuando decidimos por la primera alternativa, es posible que estemos dejando la solución al tiempo o al azar, sin tomar en cuenta que hemos sido creados con incontables dones, que el Todopoderoso nos concede para nuestro auxilio y que cada situación difícil lleva implícito un aprendizaje que nos llevará a mostrar cuan hábiles somos al usarlos y que las oportunidades, en muchas ocasiones están frente a nuestros ojos, pero seguimos mirando al pasado o anclados en una triste realidad; por lo tanto existe una marcada diferencia entre ver las posibilidades de cambio y actuar, o verlas y dejarlas pasar, mientras continuamos lamentándonos. Todos, alguna vez hemos confrontado una dificultad o experimentado una pérdida, en distintos ámbitos de nuestra vida, bien sea: ante la muerte de alguien querido, al cierre de una empresa en la que hemos aportado recursos y centrado aspiraciones, al finalizar una relación de pareja, al no alcanzar aquello en lo que hemos cifrado esperanzas o hemos invertido esfuerzos y tiempo, sin embargo todo esto aunque nos deprime y nos frustra, no debe constituir una derrota total, por tanto es apropiado situarnos ante el problema y tomar una decisión que nos conduzca a la apertura de nuevos horizontes con actitud positiva.

En primer lugar aceptemos la pena, la tristeza o la desazón que nos produce cualquier pérdida, admitiendo que somos seres humanos y que es preciso incluso guardar el duelo pertinente si es lo que corresponde, pero por un tiempo prudencial, y luego dispongámonos a:

Evaluar la situación, asumiendo responsabilidades, reconociendo nuestras fortalezas y debilidades al respecto. Esto implica, además, analizar con objetividad cada elemento, considerando incluso, solicitar ayuda confiable para obtener una visión más clara del panorama. Es conveniente, además, examinar, prioridades y revisar nuestras aspiraciones, identificando nuestros deseos y potencialidades, al igual que las herramientas con que contamos y las que estamos dispuestos a utilizar. Por último mirar dentro de sí, a fin de encontrar en nuestro interior el poder creativo, el recurso que representa la imaginación y por sobre todo, la fe que nos ha de llevar a confiar con firmeza en Dios que no nos abandona y que el universo nos ofrece oportunidades en todo momento por lo que debemos aprender a identificarlas y a utilizarlas adecuadamente.

Recordemos de la misma manera, que el cosmos se rige por leyes, y una de ellas es la de causa y efecto, que al revisarla podemos darnos cuenta que, mucho de lo que vivimos es producto de un suceso que lo ha provocado, sin embargo mientras estemos vivos siempre surgirán nuevos eventos con los que tenemos que lidiar para aprender y que poco a poco constituyen un enriquecimiento a la experiencia y si nos equivocamos de nuevo, solo hay que volver a comenzar pero esta vez convencidos que, lo que no nos destruye nos fortalece.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa, cuídense mucho.

Dios Te Bendiga