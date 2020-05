De Mujer a Mujer: Autoestima de regalo para el Día de la Madre

Por: Emma Vera Cruz

Las expectativas de celebración en el Día de la Madre son diferentes de un hogar al otro, la madre cuyos hijos ya son grandes y en quienes ya han volcado amor y sacrificio, esperan un regalo, un abrazo, un reconocimiento de sus hijos… pero las madres de niños pequeños que dependen en un cien por ciento de ella, saben que como mucho sus hijos podrán traerle un dibujo de la escuela, o algo parecido.

¿Tiene por ello, menor valor para la madre? Para nada, al contrario, tal vez sea uno de los regalos más valiosos que pueda recibir de manos de sus hijos. Es muy común decir “Todos los días debería ser días de las madres” y cuánta razón hay en ese dicho tan popular, pero no para que los hijos las recuerden a cada paso de sus vidas que son únicas, un ángel, la mejor de todas las madres, incomparable, pero si para demostrarles que son únicas y concederse el regalo de la buena autoestima, porque nuestra autoestima es el sentimiento de amor que debemos tener cada una por nuestro propio ser.

¿Sabes lo que es valorarte más que a nadie?, ¿comprendes que solo tú puedes cuidarte?, ¿te consideras hábil, capaz e inteligente? Si respondiste negativamente a una o más de las preguntas, es un indicio de baja autoestima.

Trata de cambiar a pensamientos y sentimientos positivos. Dirás que es difícil, y no te faltara razón en ello, pero si pensamos en el rol de la madre dentro del hogar nos damos cuenta que dan la vida, nutren y apoyan tanto a los hijos como a la pareja, sin embargo, no pueden basar su propia autoestima en la demostración de amor en un regalo el DÍA DE LAS MADRES, la autoestima no la puede implementar un hijo con un regalo físico que muy probablemente se quedara acumulando polvo en un rincón de recuerdos y sentimientos que más tarde les arrancaran suspiros.

Tampoco pueden esperar que les suba la autoestima una pareja con palabras “dulces” o el perfume efímero de una rosa que muy pronto se llevara el viento. El mejor regalo en este día DE LA MADRES, y de todos los días, y de todos los días del año, será el que se den a sí mismas: amándose como se ama lo más precioso que DIOS haya podido dejar sobre la faz de la tierra; no podemos ni debemos que alguien desde afuera nos demuestre que tan valiosas somos, pero si podemos y debemos iniciar el proceso que vienen de dentro, que nos permite amarnos y amar a otros.

Muy frecuentemente las madres se colocan en último lugar de la familia y se descuidan de sí mismas, lamentablemente no siempre es por amor a los demás, sino como una forma negativa, porque la madre que no se valora a sí misma, culpa a los hijos y pareja de su infelicidad.

Es necesario para la buena salud mental, para darse a respetar, y para lograr metas, que traten de no permitir que les afecten de forma grave los problemas, que se presenten, siempre tomando en cuenta lo valiosas e importantes que son, porque la madre con una imagen pobre de ella misma se deja manipular, violentar, arriesgando su bienestar y no siente deseos de superarse.

Mujer madre, mujer amiga, hija madre, madre hija “en este día de la madre” y todos los días, regálate a ti misma lo mejor, bríndate la oportunidad de ordenar tu vida, proponte metas y toma el verdadero papel en la vida y en el mundo; recuerden que las progenitoras pueden y deben vivir de la mano con sus ideales espirituales, principios morales y aún puedes dedicarte unos minutos solo para ti.

Media hora de ejercicio físico diario te ayudara a verte y sentirte bien, cambia tu estilo de cabello, busca la dieta adecuada; no es necesario tener o gastar una fortuna, mira a tu alrededor y te darás cuenta los recursos los tienes; pero más que todo, persigue tus sueños, no importa que tengas que empezar desde abajo, nunca es tarde para superarte. Busca tu autoestima dentro de ti misma, valórate y ámate.

¡Feliz día de las madres!

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios las bendiga