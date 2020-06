DE MUJER A MUJER: Aprender a escuchar

Por: Emma Vera Cruz

Hay veces que estamos tan centrados en hablar y contar una y otra vez lo que nos pasa, que se nos olvida estar en silencio, se nos olvida escuchar. Se nos olvida escuchar a los demás y también a nosotros mismos. “Algunas veces no tener palabras y es la forma en la que tenemos que estar, al estar en silencio muchas de las preguntas que tenemos se resuelven solas”. Es muy importante que escuchemos a los demás y que preguntemos, así los invitamos a que haya una comunicación, y que no se convierta el encuentro en un monólogo. Escuchemos en una conversación, no hace falta intervenir, solo escuchar. “Hemos nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua porque debemos mirar y escuchar dos veces, antes de hablar”.

¡Escucha, o tu propia lengua te volverá sordo! Cuando tenemos problemas de comunicación con los demás es más fácil echarle la culpa a la otra persona, y esa actitud realmente no te ayuda a que la comunicación sea mejor, en una conversación hay que hablar, pero sobre todo hay que escuchar. No somos los dueños de la verdad, escuchemos, utilicemos la empatía. Entender la manera de expresarse que tiene la otra persona, quizás no es como la tuya, pero es su manera de comunicarse. Y entender la manera en la que se expresa te da la oportunidad de entender a esa persona, de escuchar lo que te está diciendo.

Hay veces que sin darnos cuenta escuchamos más con la intención de replicar que la de entender lo que nos estás explicando. Y si estas esperando un hueco para hablar, si estás esperando a que la otra persona deje de hablar por unos momentos para intervenir tú, no estás escuchando, solo estas pendientes de en qué momento puedes hablar, estás ahí, pero no estás escuchando. Si mostramos interés en la conversación de la persona que nos está hablando, se elevará su autoestima, y será más positivo para la comunicación y estamos aportando para que la otra persona te trate de la misma manera y consideración para cuando hables tú. Si sabes escuchar, aprenderás de forma indirecta, te puedes beneficiar de los mensajes de los demás. De todas las personas aprendemos.

Aparta tu vida personal y céntrate en la otra persona y deja que hable lo suficiente para que sepas realmente lo que quiere decirte y lo que le ocurre. Escucha también con los ojos, su cara, su postura corporal. Dice mucho del estado en el que se encuentra. Observa el tono de voz, se pueden descubrir sentimientos detrás de las palabras.

Las investigaciones han demostrado que los padres que escuchan a sus hijos, favorecen a que sean más comunicativos y no sean tan cerrados tanto de niños, como de mayores. Por otra parte, los niños que normalmente no son escuchados tienden a cerrarse en sí mismos a inventar su propio mundo con amigos invisibles a quienes confían sus secretos. No es una necesidad que tenemos, es un regalo que ofrecemos. Práctica escuchar esta semana, verás cómo cambia tu manera de relacionarte con los demás. “Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.” Santiago 1:19 NTV

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga