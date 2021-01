DE MUJER A MUJER: Anímate a ser una mujer emprendedora

Por: Emma Vera Cruz/Colaboradora

Quizá cuando éramos chicas, soñábamos con aquello que deseábamos para cuando seamos “grandes”: ser astronauta, artista plástica, cantante, doctora, o tal vez una empresaria. Es probable que, con el paso de los años, hayas encontrado la profesión o el camino que realmente sientas que te hace feliz y ahora seas una de los miles de mujeres que desean iniciar un emprendimiento.

¡Pero ser feliz puede ser mucho más complicado de lo que imaginábamos! En parte, porque si lo que deseamos va en contra del status, habrá gente que nos querrá tirar estos sueños abajo. Tal vez sea por amor, porque tiene una amiga que siguió tú mismo sueño y falló, o porque crea que lo mejor para ti es otro camino. La única que realmente sabe qué te hará feliz eres tú misma. Imagina que pudieras hacer, lo que lo quisieras, sin límites financieros ni emocionales, sin oposiciones, y sin consecuencias negativas de ningún tipo, ¿qué harías?

Para empezar, explora tus deseos, sueños y metas. Piensa qué es lo que te haría feliz y reflexiona sobre tus miedos y tus dudas. Escríbelas, conócelas. Las dudas son venenosas, tóxicas y por eso, es conveniente demolerlas. Ser consciente de ellas es el primer paso, ya que muchas nos paralizan al permanecer invisibles.

Luego, mátalas. No te sirven, son destructivas y sofocantes. Imagina que están en el suelo bajo tus pies y ¡písalas! Lee historias inspiradoras y razona con contigo misma. Si otros pudieron, también tú vas a poder. Decirles a tus dudas: “gracias por protegerme de lo desconocido, pero ya evalué mis metas cuidadosamente y prefiero lidiar con los desafíos que se me presenten. ¡Quiero ir en busca de mi sueño!”.

Llena ese espacio que antes ocupaban las dudas y los miedos con autoestima, amor, esperanza, fe, fuerza y seguridad. Cuando recuerdes tus logros anteriores, vas a darte cuenta de que ¡esto también lo podrás lograr! ¿Cómo hacer para contrarrestar la negatividad de las personas que, bien intencionadas o no, te quieren influenciar? Agradéceles sus comentarios, e incluso considéralos si encuentras algo útil en ellos, pero haz un filtro positivo y descarta lo negativo. Aclárales que ya reflexionaste sobre los desafíos que te están nombrando y que decidiste hacerles frente. Si los comentarios negativos continúan, simplemente ¡ignóralos!

Si tu emprendimiento te apasiona, estas influencias no son obstáculos. Conéctate con tu visión y no dejes que otras personas dominen tu mente. Contrarresta las malas influencias trabajando por tus metas y rodeándote de personas que te hagan sentir bien.

Ya identificaste tus dudas, te deshiciste de ellas, y bloqueaste a la gente que te tira abajo. Estás lista. Tal vez no sepas si deberías ir de a poquito, dar algunos pasos y detenerte, o directamente emplear todas tus fuerzas y hacerlo. A ver, si tu mejor amiga se cae adentro de una pileta una noche de invierno y no sabe nadar -pero tú sí-, ¿te zambullirías de a poquito o te tirarías al agua con entusiasmo y fuerza? ¡Espero que no abandones a tu amiga!

No me malinterpretes, claro que es preferible planear tus acciones antes de hacerlas e investigar meticulosamente antes de animarte a la acción. Pero una vez que estés lista, lo mejor que puedes hacer es accionar. Celebra todo paso hacia adelante, no pierdas tu objetivo y sigue adelante que vas a llegar. ¡ADELANTE Y ANÍMATE A SER UNA MUJER EMPRENDEDORA!

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

DIOS TE BENDIGA