DE MUJER A MUJER

¡Soy una mujer única, imperfecta… pero soy yo misma!

Por: Emma Vera Cruz

He tenido malas experiencias en la vida, motivos para llorar y sufrir… pero he decidido no dejarme llevar por el pasado.

Yo soy mujer, única, imperfecta, pero soy yo misma. Tengo derecho a encontrar la felicidad, y la encontraré. Soy mujer, podré hacerlo. Sólo he de concederme una nueva oportunidad.

Toda mujer tiene derecho una segunda oportunidad, en tu primera etapa sufriste y lloraste, pero hoy hay otra oportunidad en tu vida. No cierres tus ojos y tu corazón a otra opción, no se debe vivir con miedo, si una vez no lograste mantener una buena relación, no pienses que todo tiene que ser malo, por eso existen las segundas oportunidades.

No te cierres al amor, eres una mujer en busca de preguntas y respuestas, la vida encerrada en cuarto de tristezas no te las dará. Solo abriendo tu corazón podrás saber hasta donde puedes llegar siendo una mujer nueva.

La vida nunca es como uno quiere que sea, cuando más confiamos mas no hieren; tras una dolorosa experiencia decimos que nunca más volveremos a creer en el amor ni en la palabra de ningún hombre, pero no es así.

No debes bajar las manos, debes seguir en tu búsqueda.

Un día te encontraras con alguien que te dará miedo dar un paso adelante, miedo a que te vuelva a dañar, miedo al fracaso y a lo que dirá la gente si decides rehacer tu vida.

No permita que el miedo te domine.

Es lógico tener miedo a que se repita el pasado, pero eres una mujer que puedes hacer muchos frentes, nada te pude destruir, nada puede negarte la felicidad que mereces, todos debemos sentirnos amados en la vida. ¿Dices que te dio patada a la primera de cambio? ¿Y qué? No pasa nada, estas cosas las superamos como mujeres fuertes y capaces que somos. Ese mal trago lo tendremos que sufrir, pero después daremos vuelta a la página.

Hoy tenemos un libro en blanco donde podemos escribir una nueva historia, un nuevo romance, que nadie te quite la sonrisa de tu rostro, la gente de nuestro entorno siempre cuestionara lo que hacemos o lo que dejemos de hacer. Vive la vida sin dar vueltas hacia atrás. Se feliz, enamórate hasta los huesos, ríe, ve por la vida confiada que esta vez harás las cosas bien, que no todo es tan malo. Pero tampoco olvides que no todo es tan perfecto como queremos, hay que luchar por nuestra felicidad, que somos mujeres que valemos la pena, que nuestro paso en la vida no es en vano.

Somos y seremos mujeres maravillosas, madres perfectas, que se puede confiar en nosotros, si un buen hombre esta con nosotras sabremos darle lealtad, fidelidad, amor del bueno.

Hay que creer en las segundas partes.

No todas las personas son iguales, tenemos nuestras imperfecciones, nadie quiere una mujer perfecta y tampoco que él lo sea; lo que queremos es que el amor que se da sea un amor sincero, un amor verdadero y que no se tenga que andar desconfiando.

Somos mujeres imperfectas, claro que sí, pero somos únicas, nadie es igual que otra, nadie piensa o actúa igual que tú, y eso es lo que marca la diferencia.

Tenemos derecho a tener un buen amor, una relación sana, sin vicios ocultos. Sigue adelante con esos planes que tienes, porque te lo debes a ti misma, saca esa mujer valiente que tienes dentro de ti, y da paso a una nueva etapa en tu vida.

Recuerda que eres mujer y eso te hace especial.

DIOS TE BENDIGA