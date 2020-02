DE MUJER A MUJER

¡Lo que necesitas para enfrentar tus miedos: más amor propio!

Por: Emma Vera Cruz

¿Te has puesto a pensar alguna vez, cuántas cosas dejas de hacer por culpa de tus miedos? Seguramente muchas, ¿verdad?

Si es así, y quieres superar tus miedos, déjame decirte que primero necesitarías conocer tus mecanismos de defensa, tus represiones, tus negaciones y todos los detonantes que provocan cada miedo en particular.

Tus miedos interiores te impiden realizarte completamente. Esos miedos te tienen atrapada en el temor, en la duda, en la indecisión, en la baja autoestima, en el estrés, en la ansiedad y por supuesto en la falta de tu fe.

Hagamos un experimento aquí y ahora, ¿te parece? Antes de seguir leyendo este artículo, quiero que tomes una hoja de papel y un lapicero y escribas una lista de personas a las que más amas en tu vida. Anota en tu lista a todas, no se te olvide ninguna. ¿De acuerdo?

No sigas leyendo hasta tener la lista completa—Una vez que hayas terminado de hacer tu lista, revísala y date cuenta cuántos nombres se te vinieron a la cabeza. Y ahora déjame preguntarte: ¿Acaso tu propio nombre aparece en esa lista? Si no apareciste en la lista es que no te aprecias, ni te amas, ni te tratas bien, ni te valoras justamente… Ni siquiera se te ocurrió poner tu nombre, por lo que ahora tienes un gran reto por delante, una enorme responsabilidad de descubrir por qué te saboteas a ti misma de esta manera.

¿Será que no conoces acaso la importancia que representa la necesidad de amarte, de llenarte de amor a ti misma primero, para que estés en capacidad de amar a los demás?

¿O será el miedo lo que te impide valorarte y amarte? ¿Serán tus conflictos emocionales o tus complejos de inferioridad, los elementos que te cierran los caminos hacia tu liberación interior? Te diré otra cosa más: Con la misma intensidad que tú deseas encontrar al hombre de tus sueños, de ese mismo tamaño e intensidad es el amor que tú tienes para darte a ti misma. Es decir, equivale a la misma proporción, pero tus miedos y tus temores te impiden verlo, reconocerlo y evaluarlo con esa visión y desde esa dimensión espacial.

Cuando tu amor propio es mayor que tus miedos, avanzas. Quizá te resulte increíble y difícil de entenderlo, pero aprender a amarte no es tan difícil, porque si al menos lo intentaras sabrías que amarte sólo implica cuidarte, alimentarte bien, dormir suficiente, ejercitar un poco tu cuerpo, rodearte de gente positiva y alejarte de la gente tóxica, pero sobre todo… Disfrutar diariamente lo que haces, no sufrirlo.

Serás feliz si aprendes a amarte con toda intensidad, a vivir intensamente todos esos momentos de compañía con todo y con todos los que te rodean y también cuando estás a solas contigo misma.

La soledad no es tan mala como parece, pues te da la oportunidad de reflexionar, de crecer y de madurar íntimamente como persona. Pero, sobre todo, te brinda la oportunidad de valorar más todo aquello que no has tenido o todo aquello que ya se ha ido de tu vida.

¿Por qué sentir miedo a quedarme sola?

¿Por qué sentir miedo a la oscuridad de mi vida? Si es precisamente en la oscuridad de donde surge la luz de las almas que más aman, y es en la soledad sedante del alma, de donde surge el más grande y divino amor de cada mujer que se ama y se valora a sí misma primero, antes de que otros siquiera lo descubran.

¿Por qué sentir miedo de mí misma? Inseguridad, menosprecio, apatía, etc., también son síntomas de que nos falta amarnos y los miedos, las dudas, el temor como el rencor, nos separan del más grande amor que surge del corazón humano.

¡AMATE A TI MISMA!

DIOS TE BENDIGA