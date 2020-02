DE MUJER A MUJER

¡El Amor! El Valor humano que mueve montañas

Por: Emma Vera Cruz

El amor es el sentimiento más fuerte y sincero que posee el ser humano, por amor el hombre es capaz de construir donde no existía nada en pie, de cambiar su forma de ser, el amor es el valor fundamental que le da sentido a la vida de una persona.

El amor como valor se convierte en el punto más elevado en la escala de valores, pero es del amor de donde derivan todos los demás valores tales como la bondad, la humildad, entre otros, el amor perdura como uno de los valores fundamentales del ser humano. El amor tiene una enorme virtud la cual es de persistir contra toda adversidad y vencer obstáculos.

El amor es como un lente que al colocárnoslo hace que visualicemos las cosas de un punto de vista positivo, logra que hagamos las cosas con muchísimo entusiasmo, y ¿Sabes algo?; Estos lentes son gratis y de paso los tienes a la mano, solo tienes que decidir usarlos. ¿Vas a dejar pasar esta oferta?

La manera más sencilla de cultivar el amor es irlo alimentando de pequeños detalles, de esos detalles que nos alegran un día por completo, de esos que nos recuerdan lo bella que es la vida.

Sin detalles es muy poco probable que este valor se vaya alimentando, porque es en los pequeños detalles que se encuentra el verdadero significado de este valor tan hermoso como lo es el amor. ¿Qué bonito es recibir un abrazo inesperado de una persona que lo hace con el mayor desinterés de recibir algo a cambio verdad?, y si ese abrazo nunca llega se preguntaran, entonces seamos nosotros quien le regalemos el abrazo a una persona, tanto recibir como dar detalles ya sea un

fuerte abrazo lleno de alegría o quizás una sonrisa salida del corazón alimentan al amor, hacen que el amor crezca.

Nunca esta demás soltarle un te quiero inesperado a una persona que aprecies, tengo por seguro que te lo agradecerá y quizás no en ese momento, pero te devolverá ese acto de amor que hiciste, y si no te lo devuelve ¡No Importa!, pero nunca hagas un gesto de amor solo con el fin de esperar algo.

Haz las cosas sin interés alguno, hazlas porque te salgan del corazón y así obtendrás mejores resultados, te lo garantizo y recuerda amor es aquello que sentimos sin querer que nos hace actuar de una forma desinteresada.

Si nos ocupáramos más en cultivar este valor supremo, se podrían cambiar muchas cosas en el mundo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, pero desgraciadamente, se ha dado más importancia al egoísmo, a la envidia, al rencor y en mi opinión son las raíces de todos los males.

Da amor para que puedas recibir amor:

Es una ley de vida: ¡No recibes lo que no das!, Oye, si tú, lees cuidadosamente estas preguntas y respóndelas con la mayor sinceridad posible, o mejor aún deja que tu corazón las responda. ¿Te gustaría que recibieras muchos abrazos llenos de alegría, de sinceridad, de amor, diarios?, o quizás ¿Qué te dijeran que eres especial, que te quieren, que te extrañan?

Bueno si la respuesta es no, puedes salirte de este artículo que de seguro no va contigo, pero si al contrario tu respuesta es sí y si quieres que te abracen y si quieres que te digan palabras bonitas de amor solo tienes que comenzar por decirlas ¡Tú! Si levántate de tu sillón luego de leer este artículo y dile ya sea a tu mama, a tu hermano, llama si es necesario a una amiga; ¡Te quiero mucho, agradezco y aprecio mucho que formes parte de mi vida! Al principio quizás reaccionen de una forma rara, como diciendo: ¿Y a ti que mosca te pico? No le hagas caso tu solo cumple con decirle eso, claro díselos de una forma autentica y llena de amor.

Te garantizo que al cabo de unas semanas y repitiendo esto todos los días, te soltaran comentarios muy gratificantes, no me digas que es de locos esto que te estoy diciendo, ¡Hazlo y me comentas luego qué tal te fue! Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios; pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1Juan 4: 7-8 NTV

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

Dios Te Bendiga