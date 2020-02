DE MUJER A MUJER

¿Recuerdas quién eres, mujer?

Por: Emma Vera Cruz

A pesar de tu fragilidad eres más fuerte de lo que imaginas. Dios ha depositado en ti unas características y cualidades especiales. ¡Eres única! Por eso es que, en medio de la tormenta, cuando los vientos intentan derrumbarte, tú puedes salir airosa.

La sensibilidad tiene tu nombre. Tu belleza trasciende a lo que externamente se puede ver, porque tu alma es aún más hermosa. Tu ser encierra detalles fascinantes que ni tú misma, muchas veces comprendes.

Tú siempre has estado en la mente de Dios. Él te ha otorgado un valor y un lugar muy especial porque eres guerrera, pero también eres amor. Eres perfume, pasión, encanto, sensibilidad y muchas cosas más.

No te permitas lastimarte con pensamientos erróneos. Ni tampoco dejes que los demás determinen quién eres. Porque sin importar tu forma, imperfecciones, tus vivencias o las heridas que han marcado tu vida… Eres demasiado bella, eres muy importante. No hay en el mundo joya que pueda compararse y pagar el alto precio que tú, vales.

No te sientas fea, ni dejes que otros te hagan sentir así, porque feas son las personas que no tienen alma. Son feos los que intentan dañar y destruir los sentimientos de los demás.

No dejes que nadie obstruya e interrumpa tu felicidad. Tú naciste para lograr grandes cosas, para brillar más que una estrella.

En el Talmud hebreo está escrito: Cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada.

Dios te diseñó y eres alguien muy especial. Estás llena de dones, talentos, cualidades, inteligencia y eres audaz.

Dios con su pincel te dio detalles y características únicas.

Eres sensibilidad natural, pero a la vez tienes una valentía y fortaleza para enfrentar las situaciones diarias que se presentan.

Muchas veces sostienes sobre tus hombros las cargas de muchos. Algunos se preguntan: ¿cómo puedes? Pero tú bien sabes que Dios es quien te impulsa.

Mujer, tu valor sobrepasa y no se compara con toda la belleza de este mundo, porque Dios te vistió con esplendor, te dio encanto y hermosa que supera por mucho a cualquier cosa que existe en el Universo.

No te compares con otras, porque cada mujer tiene cosas únicas que las hacen especiales.

Eres hermosa y bella

Eres una luz que brilla en medio de la oscuridad

Eres preciosa por lo que eres y no porque como te veas

No temas decir NO QUIERO Y PUNTO

No temas decir NO ME GUSTA MENTIR No importa lo que hayas hecho, importa lo que hagas el día de hoy.

Vamos mujer hermosa no te dejes anular, y tampoco callar.

Y mucho menos creas que por ser mujer tienes que dar tu cuerpo para que te amen.

Eres mujer, y por ende tienes un hermoso título que cuidar, somos mujeres

Eres mujer y tienes, debes ser UNA MUJER DE VERDAD y no de mentirita o de plástico, para eso están los objetos, tú no eres uno de ellos.

Celebra tu vida, ponte hermosa y camina con la cabeza erguida. ¡Canta, ríe, sueña, sé tú misma! Hoy es un día en el que puedes sentirte alegre.

Ámate quien quiera que seas y donde quiera que te encuentres

Proverbios 31, 29: Muchas mujeres hicieron el bien; más tú sobrepasas a todas.

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa, cuídense mucho.

Bendiciones