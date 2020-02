DE MUJER A MUJER

GRACIAS MAMÁ

Por: Emma Vera Cruz

En esta ocasión quiero dedicar esta columna a mi madre con motivo de su cumpleaños, primeramente, dándole gracias a DIOS por su vida y permitirme disfrutar de su presencia.

¿Saben? Mi mamá sabe que la amo, pero no se lo digo con la frecuencia que debería, a lo mejor esto les pase a muchas de ustedes, no es tarde para comenzar y decirle lo mucho que la amamos.

De niños creemos que mamá todo lo puede, que no siente cansancio, que no sufre, esa imagen que guardamos de ella con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza, calla ocultando el dolor.

La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias, llevarnos de la mano conteniéndonos y mostrándonos la vida siempre del lado más bello.

De niños no entendemos sus lágrimas, de adultos nos preocupan o no las comprendemos.

Así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, de la comprensión de nuestros gestos o de nuestros silencios, de nuestro dolor, ellas también nos necesitan. Los brazos de mi madre siempre se abren cuando necesito un abrazo. Su corazón comprende cuando necesito un amigo, sus ojos tiernos se endurecen cuando necesito una lección.

Su fuerza y su amor me guían y me dan alas para seguir volando.

Gracias mamá eres la única persona del mundo, que siempre estás en forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta.

Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me ves sonreír. Gracias mamá sé que eres capaz de dar todo sin recibir nada a cambio, me doy cuenta que disfrutas cuando vivo algo hermoso atreves de mi experiencia…

Gracias mamá por amarme,

por cuidarme y protegerme,

por perdonar mis travesuras,

por corregir mis locuras.

Gracias mamá por tu amor,

por desear para mí lo mejor,

por pedirle a dios me proteja,

y me aleje de cualquier error.

Gracias mamá por tu alegría,

por estar conmigo cada día,

por tus lagrimas que derramas,

porque sé que tú me amas.

Gracias mamá por tu tristeza,

por alma llena de pureza,

por acompañarme en la soledad,

por alejar de mi la adversidad.

Gracias mamá por tu humildad,

por hablarme con sinceridad,

por tus acertados consejos,

que son mi base cerca y lejos.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS MAMÁ!

Dios continúe bendiciendo tu vida hoy y siempre

¡TE AMO!

Bendiciones