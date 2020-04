De Mujer a Mujer

¡Nunca dejes de luchar por tus sueños!

Por: Emma Vera Cruz/Colaboradora

Tenemos un maravilloso don que nos ha otorgado la vida y que nos hace volar en lugar de arrástranos por el suelo. Sólo con cerrar nuestros ojos podemos cambiar nuestra realidad e incluso el mundo entero. A este grandioso don tenemos el honor de llamarle: soñar.

Que no se nos pierda lo que era costumbre. Cuando éramos niñas, siempre soñábamos con que nuestros juguetes tomaban vida y nos convertían en quienes queríamos ser: astronautas, bomberas, doctoras, bailarinas, cantantes, súper héroes… Pero con el tiempo, empezamos a olvidar la fantasía y nos quedamos en aquel cuarto lúgubre en donde sólo cabe la realidad que ha resultado para nosotras y aceptamos con resignación. Nos acostumbramos a vivir en el día a día y nos dejamos absorber por una rutina que nos agota y nos hace pensar que no servimos para nada, nos damos cuenta que hemos hecho tantas cosas, pero a la vez no hemos hecho nada… nada de aquello que un día llegamos a soñar.

¿Recuerdas cuáles eran tus sueños? Lo más probable es que sí. Y lo más probable es que ahora digas que no los has podido cumplir porque encontraste mil y un obstáculos en tu camino que no te dejaron progresar. Dirás que fue falta de dinero, falta de oportunidades, falta de apoyo y en últimas, y para ser totalmente sinceras, lo que de verdad faltó fue convicción. Los seres humanos tenemos una pasmosa facilidad para refugiarnos en las circunstancias y librarnos de toda responsabilidad que nos acuse de no haber hecho las cosas que queríamos como queríamos.

No hay excusas ni obstáculos verdaderos más que los que les imponemos a nuestros propios sueños. Nunca nadie ha dicho que lograr lo que soñamos sea fácil, ésa es tarea de valientes, no de cobardes; de ahí que nunca lograremos nada si seguimos con actitudes derrotistas que nos anuncian una pérdida sin tan siquiera empezar la batalla. Hay mil y una historias que podemos encontrar de personas que han iniciado desde cero “incluso desde menos” pero nunca se han detenido y a pesar de las adversidades, de las noches de lágrimas, de los instantes en los que se llegó a pronunciar un “no puedo más”, siguieron adelante con la mirada altiva y el corazón orgulloso de bajar las estrellas del cielo para conseguir una vida mejor.

Hay dos tipos de seres humanos: los que abandonan sus sueños y los que nunca dejan de luchar por ellos. ¿Tú a cuál perteneces? ¡Aún puedes soñar que se puede soñar!

“Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.” Proverbios 16:3 NVI

Y así me despido agradeciendo como siempre sus comentarios y espero todo esto le sea de utilidad para llevar una Vida plena, realicen ejercicio, piensen positivamente y disfruten de la vida que es maravillosa.

DIOS LOS BENDIGA