DE MUJER A MUJER

ACTITUD POSITIVA

Por: Emma Vera Cruz

Las palabras jamás pueden transmitir de un modo adecuado la importancia que tienen las actitudes en nuestra vida, relaciones y desempeño. La actitud con que asumes la vida cada día es la decisión más importante que puede tomar cada mañana al levantarte. Alguien dijo alguna vez que lo importante no es lo que nos sucede, sino como respondemos ante ello; es la actitud con que reaccionamos ante las circunstancias lo que marca la diferencia. Tu actitud influencia Tus acciones y éstas sus resultados. Derrota vs. Victoria, Optimismo vs. Pesimismo, Fracaso vs. Éxito, Paz vs. Desesperanza, Obstáculos vs. Oportunidades, son un asunto de elección. La actitud es una postura ante la vida. Hay personas que solo pueden pensar en lo negativo, sus mentes están llenas de pesimismo; mientras otras se focalizan en el lado esperanzador de la vida, en las oportunidades. Tener una actitud positiva y entusiasta implica vivir con una expectación optimista de la vida; es esperar los mejores resultados; es ver posibilidades y beneficios en todas las cosas que nos acontecen.

La actitud positiva no se trata de simples frases, tipo cliché, a veces ingenuas, que se repite para convencerse de algo o para negar o distraerse de la realidad que está viviendo. Por más que se repita frases “alentadoras”: soy el mejor, todo lo puedo, etcétera, la situación no va a cambiar como por arte de magia. De hecho, la actitud positiva no va hacer desaparecer los obstáculos reales de su vida; pero una actitud positiva ya es parte de la respuesta de solución a los problemas. La actitud positiva no es algo mágico. Tener una correcta actitud positiva no hace desaparecer los problemas, pero si nos coloca en el mejor estado mental para enfrentar las dificultades y desafíos de la vida. “La actitud adecuada permite que nuestra respuesta este al nivel del desafío que nos toca enfrentar”.

La actitud positiva ayuda a su mente a pensar libremente, haciendo que las ideas y soluciones surjan a la superficie; por el contrario, una actitud negativa produce un entorpecimiento y sofoca la creatividad.: “Cuando la mente no cree, atrae las razones para sustentar el fracaso. Por el contrario, la actitud de creer que se puede, genera la fuerza, destreza y la energía que necesitamos para hacernos salir airosos. Cuando creemos que podemos hacerlo, el cómo hacerlo surge”. Cuando nuestra actitud es negativa nos volvemos incrédulos y pesimistas, y socavamos la creencia en nosotros mismos, en Dios y en las personas.

No requiere esfuerzo alguno encontrar lo negativo. Dicen algunos estudiosos que el 75% de todos nuestros contactos con otras personas es una experiencia negativa. Pero desarrollar una actitud positiva exige un esfuerzo deliberado y continuo por ubicarnos en el lado esperanzador de la vida. La actitud positiva (amino, entusiasmo, esperanza) no es estática, es un proceso continuo y dinámico de orientación y focalización en el lado positivo de la vida. Desde este punto de vista la actitud positiva se convierte en un hábito: una forma de ser y estar en el mundo. La actitud positiva se aprende. “El optimismo se aprende”. Tú puedes desarrollar una actitud positiva.

La actitud positiva es un estado mental que solamente puede mantenerse haciendo un esfuerzo deliberado, con un enfoque intencional y consciente de concentrarnos en las cosas positivas. Requiere de un esfuerzo de adaptación y flexibilidad al entorno y circunstancias de vida, manteniendo un estado de contentamiento (alegría, optimismo), independientemente de las circunstancias (favorables o desfavorables).

La actitud mental positiva demanda estar permanentemente en guardia contra los factores negativos, hasta que esto se convierta en un hábito. De tal manera que existe la necesidad de renovar constantemente nuestra actitud; de refrescar puntos de vista y de recuperar el enfoque positivo.

DIOS TE BENDIGA

EMMA VERA CRUZ