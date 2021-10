DaviSax busca llevar el saxofón a diversos géneros

El saxofón es un instrumento musical que creado por Adolphe Sax, desde 1840 tenemos la oportunidad de disfrutar del talento de algunos músicos que le dan vida a sus interpretaciones; tal es el caso de DaviSax, joven cubano, que describe el sax como su voz, su alma y su conexión más profunda para expresar sus emociones.

DaviSax nació en la Habana Cuba, en 1991. Su interés por la música surge a los 10 años cuando comienza a tocar la guitarra, pero el tamaño de sus manos no le permitieron acreditar los exámenes para la escuela de música, por lo que los mismos profesores le recomendaron el saxofón. “Desde ese momento, se creó una simbiosis entre los dos. En ocasiones no se si soy yo el que toca saxophone o, el saxophone me toca a mí”, externó el músico.

Tocar un instrumento musical conecta al ser humano con los sonidos, de tal forma que crean armonías únicas para la sociedad. David considera que el saxofón es su voz, su arma, su alma, así como la conexión con el más allá, pues a través de este instrumento es como expresa sus dolores y su felicidad. “Es mi escudo y mi refugio, es parte de mi familia”, destacó.

El 2016 fue un año exitoso, pues su pasión por la música lo llevó a participar con artistas de talla internacional como Mon Laferte, Aneiro Taño, Margarita la diosa de la cumbia y Franco De vita. “En México viví una etapa musical muy intensa donde compartí escenario con todos estos artistas de primera línea. Grabé todo el primer álbum de Mon Laferte Vol. 1 2016. Aneiro fue un maestro en la parte de la producción musical, compartimos toda la parte creativa de muchísimos músicos que llegaban al estudio y principalmente del disco de Alexander Diaz Jr., formé parte del equipo musical de Margarita durante todo el tour de ese año y con Franco de Vita tuve el placer de grabar y compartir escenario en su álbum “Libre”.

La versatilidad de David se nota en cada participación con géneros distintos. “Cada género musical es una experiencia única, un viaje diferente que nos deja la posibilidad de alimentarnos y de ahí sacar nuestra propia música”, recalcó.

DaviSax está muy agradecido con México pues mucha de su experiencia y grandes oportunidades se ha dado aquí. “México es un país que te hace sentir querido. El público es entregado y ama a sus artistas. Los escenarios son únicos. Para mí fue una escuela y la visión de lo que quería para mi futuro que hoy es mi presente. Fue el primer lugar dónde leí un cartel que decía ‘amamos al saxofonista’,y era yo, manifestó.

La llegada de nuevos estilos musicales han permitido que David tenga claro su objetivo dentro de la música. “Mi mayor anhelo es abrir nuevas puertas al saxofón incursionando e insertando su sonido en todos los géneros actuales”, argumentó.

El saxofonista lleva más de 8 meses trabajando en su segundo EP titulado “Moments”, el cual está inspirado en una experiencia que tuvo durante su estadía en Xcaret. Para este material, ha cuidado el enfoque del Sax y la música House.

Es un álbum independiente, cuya producción está a cargo de Laurent SCIMECA y David. No hay invitados, porque se buscó proyectar solo el trabajo del saxofonista. “Son 6 track instrumentales, que permiten llevar al público a un viaje en mi interior espiritual desde mi despertar hasta mis momentos más climáticos, es un embudo de sensaciones en el que las palabras sobran. Cerrar los ojos y dejarse llevar por las vibraciones de cada nota es la misión de esta aventura musical” sostuvo. “cada track es para vivir un momento. En los videos exponemos un astronauta, haciendo referencia a un visitante de un mundo paralelo, que viene a disfrutar de cada uno de los momentos que vivimos cotidianamente acá en la Tierra. El EP estará disponible a partir del próximo 24 de septiembre” concluyó.