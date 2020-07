Series del momento: Dark: Temporada Final

Todo parte del dolor a la pérdida de un ser querido… Esa es la gran sorpresa que nos da Dark en su temporada final, y créanme que algo así necesitaba para sentir una mayor conexión con todo el laberinto interminable que vivimos en sus dos pasadas entregas y que ahora, partiendo de la famosa pregunta de “no es qué tiempo, sino qué mundo” es como nos da la bienvenida a abrir los ojos a ese sufrimiento que venimos cargando del pasado, el cual no nos deja avanzar y que nos hace realizar ciertos actos que dan inicio a una cadena de causas y efectos, los cuales generan un ciclo que con el tiempo se debe romper para que todo vuelva a la normalidad, por lo que aquí es necesaria una visita al mundo de origen para poner fin y deshacer los nudos que tantas complicaciones trajeron por mucho tiempo dentro de esta sorprendente serie alemana de suspenso y ciencia ficción que hoy es un triunfo.

LO BUENO: Es inevitable no verla con un volumen considerable, ya que su sonido es impecable y nos genera tensión; pese a la enorme cantidad de personajes, que además tienen sus versiones del pasado, el presente y el futuro, me sorprende como a cada uno le dieron su espacio y su personalidad para ser piezas importantes (todos destacan de manera adecuada) y ahora en esta última entrega estamos ya más familiarizados con ellos (no hay tanta necesidad de recurrir a internet para ubicarlos); los nuevos personajes y la relación que llevan con los de antaño nos da varias buenas sorpresas, además puedo decir que el final era lo que esperaba y no me defraudó, puesto que tuvo sus momentos emocionantes y los nostálgicos (los tres últimos capítulos en verdad son sorprendentes en cuanto a ritmo en su trama y las revelaciones que tanto necesitábamos para entender), además Jonas y Martha sin duda toman mayor fuerza, no en vano están hechos el uno para el otro.

LO MALO: Aquí los viajes al pasado, el presente y el futuro son bastantes, por lo que tu atención debe ser total porque si no te pierdes en la historia; puede que para algunos la forma por la que se originó el bucle temporal sea trillado, pero vamos, esa misma sencillez en la historia triste de aquel relojero, es una expresión de amor tan poderosa que como fin se tiene el impedir un accidente para que con ello no hubiera existido esa “necesidad de volverlos a ver”, lo cual trajo consigo relaciones entre personajes extemporáneos en diversos tiempos, extraños parentescos (que a más de uno nos ocasionó estrés) y esa enfermiza lucha de Adam por destruirlo, y esa desesperación de Eva por conservarlo.