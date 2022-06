Danzarela Estudio invita a “El Mago de Oz”

La Directora General de Danzarela Estudio, Jazheel Herrera San Román, en compañía de parte del elenco de la nueva adaptación del musical “El Mago de Oz”: África Guevara en el papel de “Totó”, Marijose García como “El Espantapájaros”, Gabriela Franco dando vida a “El Hombre de Hojalata”, Emma De Arredondo como “La Bruja del Oeste”, Itzel Canchola interpretando al “León” y Sahery Tovar Figaredo en el papel de “Dorothy”, visitaron El Dictamen para dar a conocer los por menores de la obra a estrenarse el sábado 25 de junio; siendo una escuela consolidada con 12 años y con 4 producciones con excelentes críticas, Danzarela Estudio regresa después de dos años de receso (por la pandemia), con uno de los grandes clásicos del teatro.

Jazheel Herrera San Román, Directora General de Danzarela Estudio. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

En esta producción: “Los asistentes disfrutarán de aproximadamente 100 bailarines en escena, un poquito más si consideramos a los profesores que intervienen en algunas partes de las obras; los vestuarios, al ser una adaptación, los hemos matizado, dándoles un tinte más modernista, entre un toque futurista, obviamente los personajes principales siguen conservando su esencia, es una fusión muy bonita donde disfrutarán tanto del ballet, como el jazz, tap y hip hop, que es lo que nuestros alumnos desempeñan en el programa académico”.

Un espectáculo de este nivel: “Inició con el proceso de audición a inicios de año, y de ahí a la fecha ya vamos a cumplir seis meses en la producción, es cansado porque es ensayar con mucha disciplina todos los días, buscando casi la perfección en casi todos los bailes, pero siempre se disfruta mucho por el equipo de los maestros y las alumnas, somos un elenco muy unido, y más en esta producción que hemos estado muy unidas por el COVID, haciendo que regresáramos muy conectadas, como una familia”.

El Gerente General de El Dictamen Alberto Villarello Ahued recibiendo a Jazheel Herrera Directora General de Danzarela y a parte del elenco de la puesta en escena “El Mago de Oz”. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

A diferencia de las producciones anteriores, Alicia, Peter Pan y Aladín: “El Mago de Oz ha avanzado mucho en estilo, es como una película, siempre estamos en escena actuando, es la obra donde más tiempo estamos todos actuando, lo cual es muy divertido, además tiene muchos momentos cómicos”.

Para los interesados en ver esta producción, aún quedan boletos para las tres funciones a realizarse este sábado 25 de junio en el Foro Boca, con horario de 12 del día el estreno, a las 5 de la tarde que es una función compartida a beneficio del DIF de Boca del Río, y a las 8 de la noche que es la Gala con la que cierran; el punto de venta es en Danzarela de calle Sierra 1616 en Costa de Oro, o al número 2299306132.

Para finalizar comentaron “No se lo pueden perder, aprovechemos que estamos reactivando esta parte cultural en todo el país, ha sido muy difícil para los artistas, no nada más a nivel socioeconómico sino a nivel emocional, han tenido que ser muy aguerridas para sacar adelante esta etapa que les está tocando vivir (hablo de mis alumnas), es por eso que creemos que vale mucho la pena reactivar los espectáculos culturales en la zona conurbada, porque no es por nada, pero producciones de este tipo y con talento 100% veracruzano no hay muchas… Los esperamos”.