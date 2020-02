Danny Fernández de Colombia para Veracruz

Hoy se presentará en la Macro Plaza del Malecón como parte del Carnaval en el show apertura para Dalex y Sech.

Procedente de Medellín Colombia, el cantante Danny Fernández llegó hace 4 días a Veracruz para promocionar su sencillo “Alone” y cantar en el Carnaval de Veracruz el día de hoy en la Macro Plaza del Malecón, siendo el show apertura para Dalex y Sech.

En entrevista para El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional, comentó acerca de su carrera musical: “Es un gusto estar con todos ustedes, vengo haciendo música desde hace 15 años, comencé con la escuela de J Balvin y Golpe a Golpe, aunque tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace mucho tiempo; hice un paro en la música por cuestiones personales, específicamente me puse a estudiar una carrera universitaria (trabajo social) y después de eso retomé mi carrera musical, y ya llevamos cinco años trabajando arduamente para brindar el mejor producto para la gente”.

Tus inicios musicales: “Mi primer disco se llamó “Criminal Boy”,el título es un poco fuerte, pero muestra lo que yo era en mi pasado, lo que me tocó vivir; mi barrio donde crecí estaba en un sector marginado y vulnerado de la ciudad de Medellín, se llama Manrrique, es un barrio complejo, y cuando estaba más joven me tocó vivir lo que a todos los colombianos en su tiempo, fue una gran ola de violencia, sin embargo Medellín no es solamente eso, sino que también es arte, saliendo talentos como J Balvin, Maluma, Karol G, Golpe a Golpe, Piso 21, es con ellos que demostramos que Colombia es música, arte, concepto, es todo lo contrario a lo que se muestra regularmente en la televisión”.

Sobre lo que podrán encontrar hoy en tu presentación: “Verán mucha versatilidad, vamos a tener momentos en donde la gente podrá brincar, gritar, cantar a todo pulmón, podrán sacar su celular y no solamente podrán grabar un video, sino que pueden llamar y dedicar una canción a esa persona especial, me voy a conectar bastante con el público porque no solo me gusta dar un espectáculo, me gusta que me perciban como persona, porque detrás de cada artista hay una persona, y eso para mí es muy importante, es un show para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, lo digo así porque el contenido de mis letras son para cualquier edad”.

Siendo tu primera visita a México, ¿Cómo percibes a nuestro país?: “Es el segundo país que más me sigue según las estadísticas de mis redes sociales, primero es mi país Colombia y el segundo es México, tengo mucho que agradecer, mucho que aprender de la cultura de México, especialmente de aquí de Veracruz, recorrí el boulevard y es ¡Hermoso!, y veía a la gente, como nos tratan, nos dieron la bienvenida con su formalidad, opino que es una cultura impresionante, creo que es un país de distribución musical para el mundo, para que uno pueda llegar a América Latina tiene que pasar por México, ese es el concepto que tengo de este bello país”.

Platícanos acerca de “Alone”:“La canción que estoy promocionando se llama “Alone”, las voces se grabaron en Colombia y el video se realizó y rodo en Bolivia, fue una experiencia genial porque también conocí la cultura boliviana, me abrieron sus puertas y tuve una gira de 7 shows completamente llenos, no me esperaba que fuera a tener esa respuesta porque soy un artista relativamente nuevo, pero ya me conocían, sabían quién era, fue una experiencia bastante bonita, grabé el video allá junto a una agrupación que se llama “Urban” y le dio un toque diferente”.

Háblanos de tu faceta como compositor: “Lo que más me gusta es la interpretación pero también compongo, me gusta hacer arreglos musicales, producir, me gusta empaparme de todo eso, en mis ratos libres siempre estoy componiendo. Todo me inspira, yo creo que los momento de felicidad, de tristeza, de alegría, momentos incomodos, momentos de sonreír, todo me inspira para componer, porque todo es un momento, y las canciones para mí son momentos, son sentimientos que se convierten en letras musicales”.

Para despedirse de los lectores de El Dictamen, dijo: “Los veo el día de hoy lunes en la Macro Plaza del Malecón, verán lo agradecido que estoy de su recibimiento, vayan para que disfruten del show, después de mi están Dalex y Sech, sé que también les van a gustar. Me pueden seguir en mis redes sociales que son @dfurbanomusic, en todas las redes sociales estoy así, y en las plataformas estoy como Danny Fernández. ¡Muchas gracias!”.