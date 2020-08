Daniela Ortiz, promoviendo el arte de la danza 

Graduada en la licenciatura en Derecho por la UAV-UNAM, lo cual le proporciona herramientas y estructura para su actualidad, y egresada de la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz, (ubicada dentro de las instalaciones del Club Britania y dirigida por la ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba Caridad Martínez) nuestra entrevistada Daniela Ortiz, desde 2008, es la actual directora de dicha escuela, promoviendo el Arte de la Danza en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Ella tuvo como maestros a Joaquín Banegas, uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Ballet, Fernando Alonso, en la Habana, Cuba, así como a la Maítre de Ballet Clásico, Silvia Marichal. En cursos Nacionales e Internacionales, tuvo como maestros a Denia Hernández, Raúl Bustabad, Fernando Jhones, Dubia Hernández, Esther García, Pedro Beiro, Robert Hill, James Kelly, Franco De Vita, Raymond Lukens, Taina Morales, Lienz Chang, entre otros.

“Desde muy pequeña, mi madre tuvo la visión de encontrarme una actividad física; tenía la inquietud de inscribirme en clases de Danza Folklórica desde los 5 años de edad; al llevarme ahí, la profesora le recomendó inscribirme mejor a clases de Danza Clásica. Y así empezó mi historia que, gracias a Dios, no ha parado hasta ahora”. Desde entonces, tiene el gusto por el Arte de la Danza y como toda apasionada, siempre soñó con bailar; la vida le llevó a la docencia, pues al parecer ese iba a ser su camino. “Dirigir y enseñar no ha sido sencillo, pues cada generación ha tenido sus tintes de trabajo y resultados diferentes. De cada una de ellas he aprendido y no me cansaré de seguirlo haciendo”.

Daniela piensa que el resultado de la enseñanza del ARTE deriva sin duda del proceso que implica su técnica, pero también del amor con el que enseñes y aprendas, con la honestidad con la que lo proyectes y con la pasión con la que lo vivas; esto nos llevará a cumplir con los principios de disciplina, constancia y consistencia: “La congruencia del director o maestro, padre de familia y estudiante deben formar un equipo bajo la mejor premisa que el arte pueda proporcionar, una forma de vida a tu vida. Espero aportar y crecer desde y con mis estudiantes, que el gusto siempre prevalezca mediante el fundamento de la aportación desde el interior de nuestro espíritu, sin dejar a un lado el valor monetario que implica el Arte, que siempre ha sido una utopía”.

Desde el 2008 en el que dirige la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz, se ha dado la oportunidad de aprender a realizar muchas actividades que demanda la propia escuela, y otras más que se han sumado a esa rutina: “Pienso que dirigir parecería la más importante, pero la realidad es que enseñar es la primordial, porque al conocer el trabajo técnico, artístico, y social que la Escuela puede dar, a posteriori, viene el dirigir. En tiempo completo soy maestra y la otra parte soy directora, gestora, creadora o coreógrafa”.

En el camino ha conocido muchos artistas independientes de nuestra localidad con quienes ha trabajado en proyectos artísticos y han sumado en su crecimiento como creadora y directora. También, el Curso Internacional de Invierno, cuya próxima edición será la número 13; las audiciones internacionales del Bolshoi Ballet Academy y New York Dance Project y los intercambios culturales de verano, donde las alumnas han sido becarias. Con estos proyectos de gestión se han conocido a artistas de alto nivel curricular que se fijaron en Veracruz como un gran potencial en el Arte de la danza.

Con la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz, desde que la dirigía la fundadora Caridad Martínez, ha tenido la oportunidad de estar en diversos lugares: “La Danza me abrió las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica, con un Concurso al que asistí, en mi país, y una circunstancia llevó a la otra, y así es como llegué a New York; antes de esa experiencia, nosotras como estudiantes, cada verano teníamos viajes de actualización a nivel nacional e Internacional o proyectos artísticos en los que compartíamos escenario con bailarines cubanos que estaban ya en la Compañía Nacional de Danza, o Ballet de monterrey, y que por supuesto venían con un nivel excepcional de la Habana o Camaguey, Cuba. La Danza, ha sido muy amable conmigo y después de eso, tuve oportunidades, estuve en San José de Costa Rica, en un tiempo, y ya con la Escuela las estudiantes han participado en Concursos multidisciplinarios, en DANZA ACTIVA, Panamá, Panamá, en Missoula, Montana, EUA, con BALLET BEYONDS BORDERS, y en la Habana, Cuba, en el ENCUENTRO NACIONAL DE ACADEMIAS. Este año 2020, íbamos asistir a la Competencia de ¨ALL DANCE WORLD¨, en Roma, Italia, pues teníamos el pase directo, por los resultados que obtuvimos en el Concurso Nacional de Ballet Clásico Infantil juvenil, en la ciudad de México”.

Hace dos años, asistió con sus estudiantes a Leiria, Portugal, igualmente, como resultado de hacer efectiva una beca, en el Conservatorio Internacional de la maestra Annarella Sánchez, cuyo trabajo técnico y artístico, está al nivel de las grandes ligas. Y este año igualmente, asistirían a un Curso de Verano con las becarias, a Barcelona, España, si la vida lo permite, harán este proyecto pendiente: “Algunas estudiantes han hecho el esfuerzo para cumplir con los resultados de las audiciones que realizamos en la Escuela, y han estado en Moscú, Italia, y New York. Como puedes observar, la Danza abre fronteras, y nos da oportunidad no solo de estar en los lugares donde son las actividades, sino de estar en sus recintos culturales y tener esa experiencia que al final es curricular a tu historia en la danza. Qué mejor certificado que avale tu preparación que las experiencias y procesos que hacen que tu nivel como estudiante se eleven y al final de como resultado un buen nivel técnico y artístico para tu vida profesional”.

Entre los logros que ha obtenido ha sido ganadora del tercer lugar a nivel nacional, en el Concurso Nacional de Ballet Clásico Infantil- Juvenil, CONACULTA- INBAL; ganadora de medalla de oro en el Certamen Internacional de Países Latinoamericanos, CONACULTA- INBAL- CENART; ganadora de medalla de platinum en Ballet Seminar Competition, New York, DEA.

Además de ser becaria por Joffrey Ballet School, Alabama 1999. Bailarina independiente, es integrante de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza a nivel Nacional desde 1997; a la fecha recibió el reconocimiento por 20 años de trayectoria dentro de la Escuela Cubana de Ballet Fernando Alonso, Cuba, y estuvo en la terna de mujer emprendedora Women Entrepreneurship Day, Organización Internacional integrante de la ONU. Con el tiempo crea el Curso Internacional de Invierno, como un medio de oportunidades e intercambios con diversos maestros de talla Internacional. Desde 2015 la ESCUBAVER, es sede para diversas audiciones Internacionales por parte del Bolshoi Ballet Academy, Moscú, Rusia, Joffrey Ballet N.Y., Alvin Ailey School, N.Y., y New York Dance Porject. En 2019, las estudiantes de la Escuabaver, ganan medalla de bronce en el Concurso Nacional de Ballet Infantil- Juvenil, conaculta- inbal, presentando sus coreografías en el Palacio Nacional de Bellas Artes, además realiza actividades altruistas y es gestora cultural para proyectos artísticos, por lo que hoy, con todo este camino lleno de éxito, se hace presente en Expresiones Veracruzanas para el Decano de la Prensa Nacional.