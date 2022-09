Daniela Lujan habla de “Una Familia de Diez”

Daniela Lujan en exclusiva con El Dictamen mencionó lo emocionada que se encuentra por el estreno de la nueva temporada de “Una familia de Diez”, donde a pesar de que su personaje Gaby se independizó junto con Plutarco, no dejarán de estar presentes en la serie.

Lujan grabará hasta el mes de octubre, dándose después unas merecidas vacaciones para volver con un experimento teatral llamado “Conejo Blanco – Conejo Rojo” escrito por Nassim Soleimanpour, donde participan actrices de la talla de Laura Zapata y Michelle Vieth, siendo una obra donde las artistas solo se presentan una vez, mencionando que el 14 de Diciembre seria su turno en la “La Teatrería” de la CDMX.

Fue tanto el éxito de su personaje Gaby junto con Plutarco (Ricardo Mergaleff) y Justito (Tadeo Benavides), que se les otorgó un Spin Off titulado “¿Tú Crees? Enredos de Diez”, llenando de orgullo a la artista, ocasionándole a su vez nerviosismo por la responsabilidad para con su público, hasta que vio los altos ratings del primer programa, dándole esperanza para que se pueda renovar. De igual manera platicó de su participación en el programa de Youtube “Envinadas” junto a Mariana Botas y Jessica Segura, donde incursionó en la producción de internet, con anécdotas como cuando en su primer programa comenzaron a grabar el show hasta que 40 minutos después se dieron cuenta que no habían encendido la cámara; actualmente se encuentra satisfecha con la firma de contrato con Sensei Media, convenio con el que empezaran a recibir ganancias después de año y medio; para terminar invitó a los lectores de El Dictamen a que no se pierdan sus nuevos capítulos de “Envinadas”, al igual que “Una familia de Diez” todos los “Domingos de Sofá” en punto de las 19:30 horas por Las Estrellas.