D’ Real Arath y Nelly Burguette buscan conquistar a México

“Volver” es el nuevo sencillo de D’ Real Arath y Nelly Burguette, tema dedicado a aquellas personas que buscan la oportunidad de regresar con su ex. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales. D’ Real Arath describe la separación de una pareja, dónde posteriormente, el chico busca regresar, pero ella ya no desea continuar: “Yo soy el protagonista de esta historia, busco que ella vuelva a estar a mi lado. La llamo y la invito a salir, pero ella ya no quiere. Es un tema que estoy seguro será del agrado de muchos” señaló el cantante.

El cantante define su canción como una fusión de lo urbano, el reggaetón y el pop, por lo que los sonidos que destacan son el piano eléctrico, snares y el bajo que hacen la magia adecuada para bailarla y dedicarla a esa expareja que aún no se olvida.

La composición corrió a cargo de Nelly Burguette, con quien también interpreta el single, Jona Camacho, Guido Laris y D’ Real Arath, mientras que la pista y la mezcla de voces fue realizada por el colombiano Jona Camacho. La canción viene acompañada de un videoclip.

El cantante se encuentra emocionado de seguir creando música para este proyecto. Bryan Arath Galván Islas, mejor conocido como D’ Real Arath, es un joven mexicano nacido y criado en Tlatelolco, en la Ciudad de México, apasionado de la música. Le encanta componer en sus ratos libres. Desde temprana edad tuvo la oportunidad de introducirse en el ambiente musical, gracias al apoyo de su padre. A los 13 años compitió en las actividades escolares que implicaban cantar.

Entre sus objetivos destacan convertirse en un icono del rap, aunque no descarta otros géneros a futuro. Además de dejar en su público el mensaje de que los sueños se alcanzan luchando por ellos.