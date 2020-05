DOMINGO DEL BUEN PASTOR

JUAN 10,1-10

El cuarto Domingo de Pascua, varias imágenes en el Nuevo Testamento intentan explicarnos, describirnos quien es Jesús para nosotros, el Cordero, el Señor, el Rey, la Piedra Angular, el Hijo del Hombre, la Luz, el Ciervo, la Verdad y la Vida.

En este Domingo Cuarto de Pascua, se nos presenta Jesús como el Pastor y también en el redil Él es la Puerta; a propósito de decir Jesús es la Puerta, recuerdo que cuando se inauguraba el Año de la Misericordia, abrimos la Puerta Santa en la Iglesia Catedral y durante esos días del Año de la Misericordia, estaban cerrando el Templo, yo salía a una cena y de repente vi que platicaban, dialogaban pues intensamente, el guardia y un joven, un joven que se veía de un aspecto como drogado y decía: “pues no que es la Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia y no me dejan entrar”, entonces yo me acerqué y le dije: “¿qué te pasa?” “es que quiero entrar y dicen que ya se cerró y es la Puerta Santa”, “ya pásale, pásale” y ya me esperé para que el joven entrara, entró, se sentó y ahí se quedó, yo no me salí tampoco, fui y me acerqué y le dije: “¿qué te pasa?, ¿qué cosa quieres?” y se puso a llorar y se puso a llorar porque dice: “me han cerrado la puerta de mi casa porque he hecho una cosa que a mis padres no les ha gustado, pero estoy arrepentido” y decía: “yo no tomo, yo no fumo y me siento totalmente sin casa y por eso pasé por aquí y dije: “es una Puerta Santa, a ver cuál es la casa”.

Él no estaba bautizado, él no venía a la Iglesia, por decirles, estuve noventa minutos, que humanamente decía yo, estoy perdiendo el tiempo, yo voy a una cena, sin embargo, fueron noventa minutos donde la misericordia de Dios, Jesús el Pastor en mi persona, atendió a ese joven. Platiqué con él y le dije: “mira, creo que ahorita vienes tomado, drogado”, “no, no vengo, lo que pasa es que no he dormido en tres días”, yo estuve platicando con él, que se serenara un poco, le dije: “vete a tu casa, ten el valor, habla con tus papas y diles que te perdonen, diles que no volverás hacer lo que tú has hecho”. Ese joven regresó y se preparó para bautizarse y sigue su vida cristiana, su vida de fe.

Yo creo que cada uno de nosotros, hoy también, tenemos que tener esa experiencia de encontrarnos con el Señor Jesús que ha resucitado, que vive, que está en medio de nosotros, y como escuchamos en la Palabra de Dios, también nosotros en este domingo, en la Primera Lectura, donde el apóstol San Pedro con toda la fuerza da el anuncio después de que han recibido al Espíritu Santo y les dice: “Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado”. De la misma manera el apóstol Pedro en la Segunda Lectura nos dice que: “por las llagas de Cristo, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor y guardián de sus vidas.

Si hermanos, volvamos a Cristo, volvamos al Señor, encontrémonos verdaderamente con Él que es nuestro Pastor y Él siempre nos va a llevar hacia pastos abundantes; solo en Cristo vamos a encontrar la verdadera felicidad. Entremos por Cristo que es la Puerta, que es el Pastor, Él nos conoce y nosotros tenemos que conocer la voz de Cristo.

En este domingo también celebramos la 57ava Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, que el tema que el Papa Francisco en su mensaje lo titula “Las Palabras de la Vocación”, haciendo alusión al texto de Mateo en capítulo catorce, el Papa nos comenta a través de cuatro palabras: dolor, gratitud, ánimo y alabanza, esta experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad en el Lago Tiberíades y no se nos olvida que estamos en esta epidemia y con palabras del Papa Francisco invocamos por intercesión de la Madre del Buen Pastor, al Padre de Misericordia, que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná a María le decimos: intercede ante tu Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza, que proteja a los médicos, a los enfermeros al personal sanitario y a todos los voluntarios, para que en este periodo de emergencia que combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar a otras vidas, acompañe su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.

Bonita semana para todos.