CRÓNICA DE UN CINÉFILO: ¿Videoclub o streaming?

(PRIMERA PARTE)

¿Me pregunto yo si los jóvenes de hoy en día sabrán qué es un VIDEOCLUB? Un videoclub es un negocio que permite adquirir temporalmente al usuario un servicio a cambio de un pequeño precio, un proceso también conocido como alquiler…

Vivimos en una época en la que la nostalgia nos está acompañando la mayor parte del día, en especial por aquellos recuerdos que atesoramos de nuestra infancia, ya que representan ese regreso a ciertos momentos felices; no sé si sea porque ya tengo 37 años, creo que ni cuenta me di cuándo pasó el tiempo, pero si de algo me siento orgulloso, es ese amor que despertó en mi por las películas desde muy chico, gusto que heredé de mi papá y que, con el tiempo, también fue de los hobbies que comparto con mi familia. Ver una película es mágico, conocer tantas historias es totalmente atractivo, en especial porque es ese complemento que necesito y que me ayuda para olvidarme un momento de los episodios tristes o sencillamente desconectarme del estrés o aburrimiento.

Como cinéfilos, una de las mejores cosas que nos pudieron ocurrir allá por los 80’s, fue cuando surgió la idea de crear precisamente estos denominados videoclubes, espacios donde los títulos que tanto nos gustaban, entiéndase films, y que por lo regular solo podíamos disfrutar en el cine, ahora podíamos tener la oportunidad de disfrutarlos desde casa, es decir, nuestros clásicos personales podíamos tenerlos más cerca y a disposición de nosotros. Así comenzó la actividad de acudir a esos primeros lugares en los que “rentar” se transformó en un estilo de vida cotidiana, principalmente para acompañar los fines de semana, la reunión con la familia o los amigos; era emocionante llegar al viernes y terminar el colegio, o en su defecto el trabajo, y acudir al videoclub más cercano a casa para rentar alguno de los nuevos títulos disponibles, toda una novedad por aquella época, pero en la que lamentablemente muchos de estos contaban con pocas copias, de una a tres piezas, y si no llegabas a una hora considerable, podías correr el riesgo de encontrarlas rentadas. Ahí comenzaba el estrés, saber que tendrías que esperar hasta el día siguiente en que la regresaran, ventaja y desventaja, porque el estreno solo se permitía que lo tuvieras contigo por 24 horas, mientras que los clásicos podías llevarlos a casa con mayor disposición de tiempo. Eso era lo que por esos años ofrecía, en el caso de México, VIDEOVISA, que un tiempo después sería remplazado por VIDEOCENTRO, y de los que te sentías el héroe más grande del mundo si regresabas a casa con la copia de ese estreno que todos querían ver.

La industria de la renta resultó todo un atractivo para las productoras, ya que si bien de inicio se negaban a distribuirlas de esa manera porque su principal interés era solo tener presencia en las salas de cine, la cultura popular fue lo que los movió a descubrir que ahí estaba toda una mina de oro, sumándose con ello la venta de varios de estos títulos (de inicio solo se planeaba la venta en general de las copias y no la renta, ya que consideraban que tendrían pérdidas), pero esto no fue así, y pese a que los primeros ejemplares manejaban unos precios muy elevados, rentar se volvió la opción más viable para las familias y grupos de amigos, y la venta, casi podríamos decir, era exclusiva para aquellos verdaderos amantes que deseaban crear una colección.

En mis tiempos me tocó vivir el formato BETA, que dio paso rápidamente a un nuevo formato llamado VHS, y del que mi papá bien me lo dijo: “todo es tan cambiante que de la noche a la mañana inventarán algo nuevo, por lo que tendremos que comprar otro aparato para poder verlo, así que no gastes tanto en una colección en estos formatos”, y lo acepto, no le hice caso, y para mediados de los años 90, el gusto por las películas disparó en mí una colección que hasta hoy en día conservo, sumado a ir a rentar y que marcó mi propia independencia, ya que si algún integrante de la familia no quería hacerlo, yo pedía me llevaran solo por las mías, ya que por la edad no era tanto de ir al cine por no tener con quien acompañarme (no solía tener muchos amigos) o bien debía esperar hasta que mis padres, tíos o primos quisieran ir, muchas de esas ocasiones viendo películas que no llamaban mi atención; pero llegando la etapa de inicios de bachillerato, comencé a ir al cine y a rentar solo, y créanme, lo disfruto, aunque es bueno, de vez en cuando, acompañarse.

Un día en esos inicios de los 90´s, VIDEOCENTRO evolucionó y se hizo la presentación de MACRO VIDEOCENTRO, resultando la gran novedad, ya que este nuevo y gran espacio, ofrecía una cantidad inimaginable de copias de las películas, hablamos de 30 o 40 de la misma cinta, y con un atractivo mayor: ¡PODÍAS LLEVÁRTELA A CASA CON TODO Y SU CAJA ORIGINAL! Era una experiencia inolvidable caminar por esos pasillos entre estantes llenos de opciones, pero aún mejor era tomarla, ver su portada, leer al reverso la sinopsis y llevarla contigo, a veces hasta salías una hora después del lugar, encontrando cintas de una época que no fue la tuya y que ahora estaban al alcance, ahí fue donde los clásicos de terror como “Carrie”, “Eso”, “Pesadilla en la calle del infierno”, “El exorcista” o “Viernes 13” me permitieron amar el género de terror.

Con ello, al poco tiempo, arribó BLOCKBUSTER, una franquicia que llegaba directo de Estados Unidos y que de inicio la consideré como la fuerte competencia, por lo que todo lo relacionado a ella lo omitía por mi apego fiel a MACRO VIDEOCENTRO, jurando nunca rentar alguna película ahí… pero bien dicen que más rápido cae un hablador.

Después del cine, BLOCKBUSTER se convirtió en mi segundo hogar; el que considero el mayor de los imperios en cuanto a videoclubs, se apoderó por completo del mercado, no podías llevarte la caja original a casa, pero encontrábamos algo mayor: el aire que se respiraba era familiar, y su olor es hasta la fecha un recuerdo muy particular (suena raro, pero es cierto), además entrar por sus puertas era sentirte cómodo, era como una biblioteca que nos emocionaba ver desde que llegábamos y veíamos ese letrero particular en colores azul y amarillo, sumando a la cantidad de copias absurdamente encantadora, porque siempre, siempre, encontrabas el título; los empleados sabían de cine y lo mejor, existía la opción de poder comprar algunas que estaban “previamente vistas”, algo que en los últimos días de MACRO VIDEOCENTRO implementaron. Entre mis cantidades enormes de visitas, en una ocasión una empleada me dijo: “prácticamente te estas llevando esta película como nueva, porque después de un mes, de las 40 copias que tenemos disponibles, quitamos 20 y las guardamos, al siguiente mes esas 20 las colocamos en los “botaderos”, las ponemos en venta a mitad del precio y varias de ellas nunca fueron rentadas”, con ello mi colección creció.

Encontrabas filmes de todas partes del mundo y con la llegada del DVD, la calidad mejoró, y llegó la hora de decirle adiós al VHS; entre los atractivos, varias promociones que obtenías al rentar o comprar algunas en preventa, con souvenirs exclusivos.

BLOCKBUSTER se expandió rápidamente a nivel mundial, y eso llevó también al cierre de varios videoclubs independientes, quedando solamente este imperio al que se le sumaron renta de videojuegos, series, además de la venta de artículos en general como juguetes de acción y dulcería, un lugar en el que podías encontrar todo lo que te pudieras imaginar.

Pero como todo evoluciona y se renueva, llegó un nuevo formato llamado BLU-RAY (a un precio mucho mayor por unidad), y al poco tiempo un nuevo imperio arribaría para comenzar el cruel fin de BLOCKBUSTER… NETFLIX.