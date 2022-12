Crítica_ ÉLITE 6ta. Temporada

Si has seguido de cerca esta serie española durante todo este tiempo, no me dejarás mentir al decir que la sexta temporada ha sido LA MEJOR DE TODAS!

Es increíble cómo este proyecto, pese a que ya no cuenta con ninguno de los actores y personajes del inicio, saca aún mayor fuerza para presentarnos temas intensos en los que ahora incluimos la terrible homofobia, el cambio de género y una nueva identidad, la violencia a la mujer, sumándose a nuevos misterios y situaciones complicadas dentro de este universo que ahora se expande y que tiene como punto de partida Las Encinas, el colegio al que asisten aquellos jóvenes de dinero con sus intensas vidas, que habitan en un mundo de alcohol, sexo, drogas y situaciones emocionales.

Después de la muerte de Samuel, Ari se convierte en la villana de la historia debido al dolor, cometiendo una serie de equivocaciones por culpa del alcohol y sometiendo a sus hermanos Mencía y Patrick a que testifiquen de forma positiva por su padre encarcelado, el ex director de Las Encinas, para quedar en libertad e iniciar una nueva vida; pero el camino será difícil y lleno de dolor con la presencia de un amor complicado entre Patrick e Iván (el cual pierde a su padre futbolista en un acto terrible de homofobia al poco tiempo en que se declara homosexual); una Isadora que no descansará hasta lograr justicia por la violación que sufrió a manos de alumnos del colegio; una tormentosa relación entre Sara, la nueva amiga de Mencía, y Raúl, un ser detestable y tóxico que solo la quiere a su lado debido al éxito que tienen en redes sociales; sin dejar de lado a Nico, el chico trans que está enamorado de Ari y esta lo obliga a tener una desestabilidad emocional y que preocupa a sus padres. Pero entre tanto, ocurre un nuevo accidente, y existe un culpable entre todos ellos.

LO BUENO: Desde el primer minuto tenemos misterio, y es ahí donde cada uno de los ocho episodios nos va revelando pistas de quién puede ser el culpable. Los actores que quedan hacen una conexión perfecta con los nuevos y conocemos sus historias de fondo, por lo que rápidamente nos identificamos con ellos. Los desnudos y situaciones sexuales, nuevamente estarán a la orden del día. La música sube de intensidad y la selección de temas hace explotar la pantalla para acompañar las secuencias ocurridas en el colegio, el antro, la calle, o para reflejar el momento emocional que viven los jóvenes, pero es sin duda la calidad de producción y el buen manejo del guión con varios giros arguménteles, lo que la hace ser muy efectiva, convirtiéndose en la mejor hasta el momento.

LO MALO: Ya está confirmada una séptima temporada, la aparente despedida de los tres hermanos Blanco llega con situaciones complicadas alrededor de ellos, y no podemos negar lo emocionante que ha sido el final en donde una pistola ha sido disparada y no sabemos cuál fue su destino, por lo que habrá que esperar y ver qué le deparará a Ari ahora que está embarazada de Iván, el cual despertó del accidente que sufrió y descubrirá que Patrick ya no está a su lado, al igual que la culpa de Mencía ahora tendrá lugar, ya que la responsable del accidente fue Sara, que nuevamente ha caído a merced de Raúl.