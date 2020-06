Critica: YA NO ESTOY AQUÍ

La nueva cinta de Netflix, filmada en Monterrey y que no pudo ver la luz en las salas de cine por la situación de salud que se vive, es uno de esos trabajos crudos y difíciles que nos duelen, en donde es importante reconocer y aprender a valorar lo que tenemos, porque desgraciadamente existe un sector de la población que jamás ha logrado tener una mejor vida, por diversas situaciones, perteneciendo a un mundo duro y triste en el que solo sobrevive el más fuerte, ya que la justicia es a mano propia; aquí, con un dejo de esperanza enfocado en la música, la cumbia con un toque especial, que de alguna forma permite tener una distracción a algunos que la escuchan, que la sienten, que la bailan, que pese a ser señalados, tratan de pertenecer en el complicado día a día.

Ulises Samperio es un mexicano de 17 años que, tras un malentendido con miembros de un cártel local, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos, dejando atrás lo que más le define: su pandilla, el baile y fiestas que tanto ama. Hace todo lo posible para adaptarse a un nuevo país, pero Ulises pronto se da cuenta de que preferiría regresar a casa con su familia y amigos en Monterrey antes que enfrentar la soledad en EU.

El trabajo del director Fernando Frías de la Parra nos permite navegar en el fuerte dolor del alejamiento, el olvido y la soledad por la que pasa un joven que al encontrarse en el lugar equivocado, debe separarse de su familia, una madre que no del todo lo quiere y quien solamente se hace responsable por sus otros dos hermanos pequeños; ellos no llevan una buena relación, y ante la falta de una figura paterna, Ulises opta por pertenecer al mundo de las calles con sus amigos, a los cuales les brinda la protección que él tanto desea y enfrenta en ocasiones las consecuencias de defender a los suyos; ahora, alejado de todo, descubre que ese otro país del que tanto hablan es un calvario interno, además de experimentar en carne propia el rechazo de todos aquellos a su alrededor que se sienten superiores, que piensan que tienen algún derecho sobre él y que en lugar de apoyarlo brindándole algún trabajo, solo le dan la espalda al no aceptar su aspecto físico, su manera de vestir y su peculiar corte de cabello.

“Ya no estoy aquí” duele en lo más profundo, nos adentra a un sitio del que difícilmente nos podemos desprender porque es lo acertado en las interpretaciones por parte del elenco (jóvenes totalmente desconocidos), con quienes sentimos total empatía al conocer sus historias, al saber de su situación y de la angustia y perdición con la que viven no por opción personal, sino por un país que no apuesta nada por ese sector que tanto lo necesita.

Un trabajo mexicano digno de apreciarse con alto interés, pero especialmente con la tranquilidad de ser espectadores de algo que ligeramente nos ocasionará algunos momentos de risa, porque lejos de todos los problemas que viven, existen espacios que dan apertura a ese humor interno que tienen algunos de los jóvenes para demostrar eso, que en ese mundo de adultos tan difícil, experimentan todo en una edad donde las ilusiones ya no existen, solo buscando cerrar los ojos, sentir como recorre por su cuerpo el sonido y solamente bailar, porque es lo único que les queda, ya que ni ellos mismos saben si al día siguiente despertarán.

