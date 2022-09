Crítica: YO ESTUVE AQUÍ

La película número uno del catálogo Netflix de esta temporada es una inquietante historia de suspenso que te mantendrá tenso por casi dos horas, logrando atraparnos y provocando angustia desde el momento en que un joven grafitero vandaliza los hogares de la élite de Londres para plasmar su arte junto a su mejor amigo. Pero cuando descubre el oscuro secreto de un juez, se embarca en una travesía que también pone en peligro a su círculo más cercano, es decir su familia, ya que este solitario hombre es en realidad un asesino.

Parte del éxito de esta cinta dirigida por Babak Anvari es lo bien lograda en su narrativa, ya que nos adentramos a la problemática que vive el joven protagonista que no lleva una buena relación con su madre no porque esta no sea buena, sino por la disputa del dinero que el chico desea tener y que le heredó su padre al morir, pero ella, al no considerarlo aún apto para tenerlo, la hace enfrentarse a varios problemas de conducta, hasta que éste desaparece un día y ella inicia una búsqueda incansable para dar con él.

Pero en este marco, existe un hombre que vive en una enorme casa llena de lujos, Héctor, que en el pasado fue un personaje importante en el ámbito público, pero del cuál comenzamos a descubrir la mente retorcida con la que habita por culpa de un pasado doloroso en su propia familia, trayendo a sus días un odio hacia los hombres de una nacionalidad en específico, a los cuales gusta de secuestrar y torturar para de alguna manera calmar el dolor o simplemente saciar su sed de venganza, ya que su padre había invitado a un joven Ravi a vivir a su casa hace muchos años, los cuales mantuvieron una relación con un desenlace trágico, ya que la madre los descubrió y se suicidó.

Buena dosis de suspenso, en donde la interpretación de Hugh Bonneville como Héctor Blake es lo suficientemente interesante como para mantenernos atentos por conocer todo aquello a lo que está dispuesto a hacer con tal de no ser descubriendo por la policía, pero no contaba con una madre desesperada por encontrar a su hijo y que busca justicia por mano propia, sumándose un mejor amigo del joven desaparecido que también necesitaba respuestas.