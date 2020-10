Crítica: UNA PEQUEÑA MENTIRA – Tour Francés 2020

Continuamos con las películas seleccionadas en el Tour Francés 2020 y estamos ante un trabajo del que es imposible no derramar una lágrima, no porque sea un drama de esos que duelen demasiado, sino por la emoción que transmiten sus personajes, principalmente un padre y su pequeño hijo quienes han tenido que ir aprendiendo el uno del otro con el paso del tiempo.

Condimentada con algunos momentos cómicos bien colocados dentro de la trama, el poderoso mensaje que nos deja nos invita a creer en nuestros sueños, luchar por ellos y no decir mentiras, porque tarde o temprano se descubren, aunque de momento sean piadosas.

A Theo, apodado “Hormiga”, le gustaría dar algo de esperanza a su padre, Laurent, un gran hombre solitario y desilusionado por la vida que hoy permanece en el vicio del alcohol, lo que lo llevó a distanciarse de su madre. La oportunidad llega cuando Theo está a punto de ser fichado por un gran club de fútbol inglés. Finalmente no es seleccionado porque es demasiado pequeño, y el niño no tiene corazón para decepcionar a su padre, por lo que opta por una mentira que va rápidamente a sobrepasarle, esto con la finalidad de que este deje el vicio y comience a tener una mejor vida como la que ya está haciendo su mamá al lado de un nuevo hombre.

Basada en la novela gráfica “Dream team”, publicada por los barceloneses Mario Torrecillas y Artur Laperla en el 2016, Julien Rappeneau, su director, nos invita a un viaje muy personal de un pequeño, interpretado por un excelente Maleaume Paquin, y un padre (François Damiens) quien debido a los problemas que presentó en atención a su hijo, no puede estar del todo a su lado como él quisiera. Aquí no existen malos, no hay un problema tan complicado de fondo en su narración sino la necesidad de un hijo por desear ver lo mejor de su padre.

La película tiene clichés, pero sale triunfante por ser conmovedora y de buenos sentimientos, en donde no solo Theo aprende de lo que debe ser correcto, ya que en su trato con personas a su alrededor, los motiva a salir adelante y superar algunos obstáculos (atención a su relación con su mejor amigo, aquel obsesionado de la tecnología y permanecer encerrado); y sin duda la secuencia final del partido es emocionante.