Crítica: UNA CUESTIÓN DE FE

Una de las propuestas navideñas de Amazon Prime es “Una cuestión de fe”, encantadora comedia romántica que ocurre en navidad, donde dos extraños que creen en la nobleza del amor, parecen estar destinados a nunca encontrarlo, pero un giro inesperado en unos eventos que ocurren en el mismo lugar y al mismo momento, les permitirá cruzar sus vidas durante la víspera de Año Nuevo.

Margot Hayes (Emma Roberts) y Griffin Reed (Thomas Mann), los dos protagonistas de “About Fate”, son dos enamorados del amor, pero este parece siempre jugarles una mala pasada. Por ello, cuando sus dos propuestas de matrimonio se convierten en un absoluto fracaso, se encontrarán de nuevo antes de Año Nuevo. Esa noche deciden no quedarse de brazos cruzados y emprender un viaje juntos para encontrar el amor verdadero pese a ser totalmente desconocidos. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que la persona a la que siempre buscaron estaba frente a sus ojos.

Basada en una obra de teatro de Emil Braginsky & Eldar Ryazanov, y pese a que es una película que no tuvo mayor promoción, es en realidad una propuesta encantadora principalmente por la química entre sus protagonistas Emma Roberts y Thomas Mann, los cuales después de ser parte de mutuos rechazos y de ver fracturado su amor por las personas que consideraban ideales para ellos, inician una aventura llena de nostalgia y momentos románticos, llevándolos a una mágica historia en donde tendremos toques de comedia, los instantes melosos que no pueden faltar y una musicalización que acompañará ese andar por la ciudad en carruaje hasta llegar a una boda, la de la hermana de la protagonista) y junto a ello una convivencia familiar inesperada, ya que la chica le pide a él hacerse pasar por el novio que la acaba de cortar para no ser la burla de sus padres, hermana y amigos, llegando de la mano de un chico que jamás imaginó sería el ideal.

En la cinta participan también Lewis Tan y Madelaine Petsch, a quien recordamos como Cheryl Blossom de la serie “Riverdale”, por lo que esta no es la típica comedia tonta e insípida, por el contrario, nos invita a abrir los ojos cuando estamos al lado de la persona inadecuada y ese valor de descubrir lo que realmente queremos.