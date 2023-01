Crítica: UN MUNDO EXTRAÑO

Mucho se ha dicho sobre esta película que representa el mayor fracaso de Disney en taquilla y que ahora está disponible en su plataforma; “Un mundo extraño” no es que sea mala, por el contrario, se le agradece su inclusión en personajes LGBT con total naturalidad que agrada, muestra una paleta de colores deslumbrantes, su animación es impecable y es de las primeras cintas que apuesta por no mostrar villanos, pero desgraciadamente es aburrida y no se siente indispensable.

Los Clades son una familia conocida en todo el mundo, todos ellos son unos exploradores de mundos célebres. Un día, todos juntos, llegan a un nuevo lugar nunca pisado por nadie. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y amenaza fracasar debido a las abundantes peleas entre los componentes de la familia. Es ahí donde un padre abandona a su familia por seguir su investigación y es donde el hijo opta por continuar con una vista muy distinta y más tranquila, que ahora como adulto, busca seguir al lado de su esposa y su hijo que es abiertamente gay.

Al final de cuentas el mensaje que busca dar la cinta es meramente ecologista, el de saber respetar los gustos de cada quien y valorar el amor entre familia, pero debido a los personajes poco carismáticos, es difícil empatizar con ellos porque no tienen una personalidad clara, y como tal no son de aquellos que con paso del tiempo recordaremos, además nos invita a no sobreexplotar los recursos naturales, ya que estos pueden llegar a matar nuestro propio hogar.